Amici 22, arriva la svolta per Ramon. A dover lasciare la scuola è stato proprio Ramon alla fine della sfida contro Cricca. A comunicare il fatidico verdetto la padrona di casa Maria De Filippi. Il talentuoso ballerino che secondo il parere di molti era tra i nomi dei primi candidati per vincere la serata finale e stringere tra le mani il meritatissimo trofeo della scuola più gettonata d’Italia. Nello specifico a far infuriare i fan non è stata solo l’eliminazione, ma le motivazioni. Eppure nonostante il verdetto definitivo, Ramon non ha dimenticato di dedicare a Cricca pensieri di profonda gratitudine: “È una persona che ho scoperto, è stato indispensabile davvero qui dentro”.

La notizia per Ramon arriva dopo l’eliminazione da Amici 22. Una sfida non solo tra due giovani talenti ma anche tra due veri amici. Ramon perde contro Cricca, ma alla fine, nonostante il dispiacere, non dimentica di ringraziare il compagno di classe e di avventura televisiva con parole intrise di affetto e riconoscenza: “Questa cosa del sentirmi solo non me l’ha mai fatta pesare, è stato lì a darmi la sua mano a consigliarmi a parlare con me, fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia, di vivermi quello che si fa fuori, come le persone normali, spero che sia veramente nella mia quotidianità, perché è un persona che mi fa bene e mi fa stare bene”.

La notizia per Ramon arriva dopo l’eliminazione da Amici 22: fan al settimo cielo nonostante la delusione iniziale

Per i fan l’eliminazione di Ramon è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il ballerino infatti, a detta di molti, avrebbe risposto a tutti i requisiti del vero campione. Ma così non è stato e per Ramon il podio rappresenta un sogno sfumato. Lo stesso discorso non vale, però, per il successo. Infatti poco dopo l’eliminazione, per Ramon è arrivata una notizia splendida che darà modo al ragazzo di continuare a seguire il suo più grande sogno: danzare e conquistare il cuore dei suoi già numerosissimi fan.

Nello specifico il ballerino è stato premiato da Marlú, brand che collabora con il talent show, per un contratto di lavoro. Lo si è appreso attraverso un video che mostra la premiazione da parte di Richardson, co-fondatore e co-direttore artistico della Complexions, che consiste proprio in un contratto di lavoro della durata di 6 mesi per un progetto di collaborazione con la compagnia di danza sita a New York.

E mentre per Ramon si spalancano nuove possibilità di carriera all’orizzonte, i giovani talenti rimasti nella scuola proseguono nella loro corsa verso la serata conclusiva che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore indiscusso del programma. E al di là della competizione, il pubblico italiano ancora freme dalla voglia di capire se il rapporto di amicizia tra Wax e Angelina stia prendendo o meno la strada dell’amore.