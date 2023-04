Puntata di Amici piena di colpi di scena quella registrata giovedì sera e che andrà in onda il solito sanato. È successo un po’ di tutto e chiaramente, grazie a chi era in studio a vedere la registrazione negli studi romani di Maria De Filippi, sappiamo anche chi lascerà la scuola. In realtà, come sempre accade, la nostra sicurezza si fermerà ai due nomi del ballottaggio. Tuttavia stavolta in pubblico è convinto che a uscire sarà uno e uno soltanto. Ma per le certezza, ovviamente, ci sarà da aspettare sabato notte.

C’è da dire che anche per questa puntata, Maria De Filippi ha voluto come ospiti due nomi spaziali: Enrico Brignano ed Emma Marrone. Come sempre i giudici si sono sfidati per scegliere chi far partire: Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio hanno ballato e stavolta ad avere la meglio è stato Malgioglio. Altro colpo di scena quando Isobel si è fatta male durante la serata e ha dovuto lasciare lo studio per farsi visitare da un fisioterapista.

Amici, chi esce nella puntata del 29 aprile 2023

Da quello che dice Tvpertutti, sembra che la ragazza stia bene e che non si sia fatta niente di irreparabile. Hanno iniziato a darsene di santa ragione le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Vincono la manche Cricca e Maddalena. Il primo eliminato poco dopo è Cricca. A questo punto la prima prova: guanto di sfida Isobel vs Maddalena, ha vinto Isobel. A seguire Isobel vs Angelina, ha vinto la cantante.

Poi Aaron vs Cricca, ha vinto il Aaron. Seconda manche: Zerbi e Celentano contro Arisa e Raimondo Todaro: finiscono al ballottaggio Aaron e Isobel. I giudici hanno salvato la ballerina australiana. A seguire Aaron vs Mattia, ha vinto il ballerino. Isobel vs Wax, ha vinto la ballerina. Aaron vs Wax, ha vinto il secondo. Poco dopo Arisa e Todaro hanno sfidato Cuccarini ed Emanuel Lo.

Ci tenevo a chiarire la questione delle risate di Cricca.

Il video spiega tutto nel dettaglio e spero si riesca a capire.

Cricca è stato coerente.#Amici22 pic.twitter.com/2QpUfexCmL — GreenKaktus (@Moonwalkerin44) April 27, 2023

BALLOTTAGGIO CRICCA E AARON WAR IS OVER #Amicispoiler pic.twitter.com/gZ3xK8FIFc — chia²⁸, alessio cavaliere era🌷💙 (@FratNiall91) April 27, 2023

Al ballottaggio quindi sono andati in automatico Wax e Maddalena: quest’ultima è andata vicino a Cricca e Aaron, salvandosi per prima. Alla fine, nella puntata che andrà in onda sabato 29 aprile 2023, sono finiti al ballottaggio finale Aaron e Cricca. Secondo SuperGuidaTv Maddalena è riuscita a salvarsi. Tuttavia, come dicevamo, il pubblico è convinto che l’eliminato definitivo sia Cricca, ma lo sapremo solo sabato.

