Sabato 29 aprile va in onda un’altra puntata di Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni del talent di Canale 5, il ballottaggio finale vedrà sfidarsi gli alunni Cricca e Aaron. Ospiti della serata saranno la cantante ed ex vincitrice di Amici Emma Marrone e l’attore e comico Enrico Brignano.

Sempre secondo le anticipazioni di chi ha assistito alle registrazioni della puntata di Amici, il settimo appuntamento vedrà l’eliminazione di un cantante. Dopo una serie di sfide, Cricca arriverà al ballottaggio finale insieme ad Aaron. Ovviamente solo uno dei due proseguirà il percorso all’interno della scuola, mentre uno dovrà abbandonare definitivamente la scuola.

Amici 22, Isobel si infortuna e lascia lo studio durante la registrazione

Dopo le esclusioni di Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio, Federica e Ramon, sono sette gli alunni di Amici rimasti in gara e che si contenderanno la vittoria finale. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ancora tre alunni, mentre le altre due squadre potranno contare solo di due concorrenti. Rudy Zerbi-Alessandra Celentano hanno in squadra il cantante Aaron e la ballerina Isobel; Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: i cantanti Angelina, Cricca e la ballerina Maddalena; Arisa-Raimondo Todaro: il cantante Wax e il ballerino Mattia.

Durante la registrazione del settimo serale di Amici è arrivata una brutta notizia per Isobel, considerata tra le favorite per la vittoria finale. Dopo le critiche di Benedetta l’alunna si è infortunata durante una sfida e ha dovuto abbandonare lo studio. L’australiana si è fatta male durante la registrazione del serale che andrà in onda sabato 29 aprile.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute della ballerina di Amici Isobel si è infortunata al braccio ed è stata costretta a interrompere l’esibizione e a uscire, in lacrime, dallo studio per andare da un fisioterapista. Non si sa quindi se si tratti di un problema muscolare o tendineo e soprattutto se c’è il rischio che possa lasciare il programma.