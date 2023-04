Amici 22, Cricca eliminato. Uno degli allievi tra i più discussi di sempre. ma solo fuori dalla scuola più gettonata d’Italia. Infatti l’allievo è stato sempre ben voluto dai compagni di classe nonostante abbia più volte superato il ballottaggio uscendone sempre salvo. Ma non contro Maddalena. L’allievo tra commozione e lacrime è stato costretto a salutare i suoi compagni: “Maria grazie davvero di tutto. Va benissimo così, sono contentissimo. Non smetterò di fare quello che faccio. Mi mancherete”.

Cricca eliminato da Amici 22, le prime parole. Sull’allievo si è detto molto, forse anche troppo. Alcuni utenti e fan del programma lo hanno spesso accusato di essere raccomandato, ma le voci infondate sono puntualmente crollate davanti alla riconoscenza dei compagni di classe. Cricca, a detta di molti della classe di Amici, si è rivelato un punto di riferimento. Lo hanno riferito in molti, da Ramon ad Aaron solo per citarne alcuni.

Cricca eliminato da Amici 22: le sue prime parole dopo il verdetto definitivo

“Giovanni è il mio compagno di stanza. Gli voglio tanto bene. L’ho capito nei miei momenti di annullamento, di ansia forte, quando l’ansia mi annulla trovo la risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qua per cantare, ma per vivere, per ricominciare a vivere perché sapevo che dentro di me qualcosa non andava. Mi sono detto: “Buttiamoci, impariamo a vivere”, sono state le parole di Aaron. E Ramon che ha perso il ballottaggio proprio contro di lui: “È una persona che ho scoperto, è stato indispensabile davvero qui dentro”.

Opinione pubblica che si divide anche tra i fan. Alcuni, alla luce della stima manifestata dai compagni di classe, hanno sottolineato: “Mentre Cricca si è preso insulti da tutti in questi ultimi mesi, oggi con le parole dei compagni abbiamo avuto la conferma della persona che è, e che ci sta una bella differenza con le ca***te che si scrivono sui social”. Ma cosa ha detto Cricca non appena chiusa alle sue spalle la porta della scuola di Amici?

"Sono cresciuto tantissimo umanamente e artisticamente…" Le prime parole di Cricca subito dopo l'eliminazione nella settima puntata del Serale di #Amici22… 💚 Cliccate QUI! https://t.co/uBGaYbjrrd — Witty TV (@WittyTV) April 29, 2023

“Sono cresciuto tantissimo, umanamente e artisticamente. Ho aperto un po’ l’orizzonte mentale, quello della convivenza e dei pregiudizi sugli altri. Questa, secondo me, è la cosa più importante che mi porto dietro. Ho visto il video del mio inedito qui dentro ed è stata una sorpresa bellissima, molto emozionante”. E ancora: “In bocca al lupo a tutti quelli che sono rimasti dentro. Gli voglio un bene dell’anima. Sono fortissimi, quindi sono sicuro che faranno delle bellissime cose. Per quanto riguarda Cricca, un in bocca al lupo anche a lui. Alla fine continuerà a vivere di musica, per tutta la vita spero”.