Amici 22, eliminazione di Cricca. L’allievo è stato più volte preso nel mirino delle critiche per un motivo ben preciso. Tante volte ha rischiato l’eliminazione (per Cricca quello di ieri, sabato 29 aprile, è stato il terzo ballottaggio consecutivo) e tante ne è uscito salvo, al punto da attirare i sospetti da parte del pubblico. Ma a grande sorpresa di molti, questa volta per Cricca il ballottaggio si è rivelato decisivo: l’allievo ha dovuto abbandonare la scuola. Ma gli occhi del pubblico sono stati puntati dritti a un gesto di Maria de Filippi che sembra non essere piaciuto.

Il gesto di Maria De Filippi per Cricca. Il pubblico di telespettatori italiani ha avuto modo di comprendere i punti di forza e i punti di debolezza degli allievi dell’attuale edizione del talent show. A conoscere nel dettaglio il carattere dei giovani talenti anche la padrona di casa Maria De Filippi che poco prima che le carte si girassero per rivelare il nome dello sconfitto al ballottaggio, ha pensato di avvicinarsi a Cricca per sostenerlo in un momento di così alta tensione.

Il gesto di Maria De Filippi per Cricca prima dell’eliminazione: “È vergognoso”

Maria De Filippi, vedendo l’allievo in un momento di forte tensione, ha pensato di avvicinarsi per abbracciarlo in segno di supporto e vicinanza, forse consapevole della spiccata emotività di Cricca. Un gesto, quello della conduttrice, che non ha convinto positivamente una porzione di utenti, ritenendolo azzardato e poco rispettoso nei confronti dell’altra allieva che come Cricca stava attendendo il verdetto definitivo. Quando Maria gli ha notificato la notizia il cantante ha però reagito in maniera tale da sollevare l’applauso anche da parte dei suoi critici più accaniti: “Maria grazie davvero di tutto. Va benissimo così, sono contentissimo. Non smetterò di fare quello che faccio. Mi mancherete”.

Probabilmente il carattere di Cricca non è riuscito a raggiungere pienamente la comprensione da parte del pubblico a casa che nel corso di questi mesi ha spesso puntato il dito contro di lui, ritenendolo un “raccomandato”. Resta il fatto che Cricca è riuscito a lasciare un segno positivo nel cuore dei suoi compagni di classe, che nei suoi riguardi hanno sempre speso parole splendide e ricche di gratitudine. “Mentre Cricca si è preso insulti da tutti in questi ultimi mesi, oggi con le parole dei compagni abbiamo avuto la conferma della persona che è, e che ci sta una bella differenza con le ca***te che si scrivono sui social”, ha fatto notare qualche utente poco.

la mancanza di professionalità di maria che durante le carte abbraccia cricca solo perché sta per piangere fregandosene di maddalena il primo che osa dire che non è raccomandato gli spacco la faccia sta cosa è vergognosa. — 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂🍉 (@stopwoooork) April 29, 2023

è bruttissimo vedere maddy abbracciarsi praticamente da sola e maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui maddy ti abbraccio io❤️‍🩹 #amici22 pic.twitter.com/bLI0GmCYzM — g – tulipani blu’s era 🌷💙 (@giuliaastrangis) April 29, 2023

Ma resta ancora aperto il capitolo riferito al gesto di Maria De Filippi. Il dibattito infatti non poteva che riversarsi su Twitter dove molti utenti non sembrano aver giustificato l’atteggiamento della conduttrice: “La mancanza di professionalità di Maria che durante le carte abbraccia Cricca solo perché sta per piangere fregandosene di Maddalena. Questa cosa è vergognosa“, sottolinea qualcuno. E ancora: “È bruttissimo vedere Maddy abbracciarsi praticamente da sola e Maria abbracciata Cricca in un momento così.. vieni qui Maddy ti abbraccio io”.