“Cosa mi ha fatto Cricca”. Amici 22, Aaron senza più freni: vuota il sacco dopo il serale

Amici 22, dopo l’eliminazione di Cricca il pubblico si è spaccato tra chi avrebbe voluto vedere il cantante in finale e chi, invece, racconta la sua soddisfazione ‘per un’eliminazione arrivata troppo tardi’. Per Cricca quello di ieri, sabato 29 aprile, è stato il terzo ballottaggio consecutivo. Dopo due successi sul filo di lana, stavolta non è riuscito a salvarsi. Tra i tanti commenti piovuti sul cantante (per avere un’idea del tenore basta andare sulla pagina Instagram ufficiale del programma) non sono mancati anche quelli dei scuo compagni di viaggio.



Tra tutti spicca quello di Aaron, l’allievo con il quale Cricca è andato al ballottaggio. Poco prima dell’annuncio dell’eliminazione si è lasciato andare ad una confidenza con Maria De Filippi alla quale ha detto: “Come mi sento? Soddisfatto perché ho imparato tanto, ho fatto un bel percorso, sono cresciuto come persona. Ho preso questa scuola come una rincorsa per spiccare il volo”.

Amici 22, Aaron su Cricca: “Mi ha sempre aiutato: gli voglio bene”



“È un punto di partenza. Ho delle persone che mi aspettano, a cui voglio bene, a cui devo la vita e devo un pezzettino di cuore a ciascuno di voi. Vi voglio bene perché mi avete supportato e sopportato tantissimo. Sono stato un maniaco strampalato. Giovanni (Cricca) è il mio compagno di stanza. Gli voglio tanto bene”.



E ancora: “L’ho capito nei miei momenti di annullamento, di ansia forte, quando l’ansia mi annulla trovo la risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qua per cantare, ma per vivere, per ricominciare a vivere perché sapevo che dentro di me qualcosa non andava. Mi sono detto: “Buttiamoci, impariamo a vivere”. L’esibizione di Aaron ieri è stata tra le più applaudite.



Si legge sui social: “È stato PAZZESCO!!! di solito non mi piace chi canta Tiziano ferro o Marco Mengoni perché di solito rovinano le canzoni perché sono artisti che hanno un timbro unico che riescono ad attaccare ad ogni singola parola e nessuno riesce a farle così. Aaron ha saputo portarle rispetto ma facendola a modo suo. Stupendo intenso e acuti pazzeschi”.