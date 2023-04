Amici 22, imprevisto nei confronti dell’ospite Enrico Brignano. L’ultima puntata del talent show, condotto sabato 29 aprile da Maria De Filippi su Canale 5, è stata caratterizzata dall’inevitabile eliminazione di uno degli allievi più amati dal pubblico. Ma c’è stato anche uno ‘strano caso’ sul monologo del popolare comico che ha fatto divertire tutti con la sua esibizione. Come molti già sanno che a dover lasciar il programma è stato Cricca.

Il cantante, che ha vissuto una parte della sua infanzia in Australia dove ha mosso i primi passi della sua carriera artistica, alla fine è stato fatto fuori dalla scuola di Amici 22. Dopo aver superato tantissimi ballottaggi ha dovuto arrendersi di fronte ad Aaron. Poco prima era stata Maddalena a salvarsi dopo una sola performance. Intanto, però, c’è chi parla di un curioso caso riguardo al monologo di Enrico Brignano. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Tagliato il monologo di Enrico Brignano: l’indiscrezione

A quanto pare una parte dell’intervento comico di Enrico Brignano non è stato trasmesso. Tuttavia non sono chiare le motivazioni che hanno spinto la produzione di Amici 22 a tagliare un pezzo del monologo del gradito ospite. Secondo la testimonianza di una ‘talpa’ presente in studio tutta la parte iniziale del monologo di Brignano non è andato in onda.

C’è da capire adesso se la parte dell’intervento in questione è stata censurata per l’argomento trattato oppure per mancanza di tempo. Va detto che lo stesso Enrico Brignano in un’intervista al Giornale qualche tempo fa ha affermato di non essere mai stato censurato. Anzi, interpellato su quanto avvenuto a Pio e Amedeo, criticati per alcune frasi ritenute politicamente ‘scorrette’ lo stesso comico ha fatto delle dichiarazioni piuttosto importanti.

“Ognuno ha la propria cifra comica – ha detto Enrico Brignano – quindi non entro assolutamente nel merito specifico. Per quanto mi riguarda, posso dire che cerco di stare molto attento alle parole che uso, perché hanno un peso che viene amplificato dalla visibilità mediatica che ho, poca o tanta che sia. Trovo che parlare in pubblico sia una responsabilità, ma non solo adesso. È sempre stato così”. Dunque l’ipotesi più plausibile è che ad Amici il suo intervento non sia andato in onda in forma integrale per una questione di tempo.

