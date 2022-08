Davvero clamorosa la notizia venuta fuori in queste ore e che riguarda Paolo Bonolis. Il popolare conduttore tv ha infatti rotto i rapporti con un suo grande amico. Anzi, ormai possiamo parlare di ex amico, visto che non si rivolgerebbero più la parola. E questo accadrebbe da molto tempo. Si sono anche diffuse alcune voci sulle motivazioni che hanno indotto i due a non parlarsi più, anche se ovviamente mancano le conferme, che potrebbero arrivare solo se i diretti interessati rompessero il silenzio.

Ma sta di fatto che Paolo Bonolis, conosciuto per essere uno dei presentatori più bravi e divertenti del panorama televisivo italiano, ha rotto i suoi rapporti con un amico. E quest’ultimo ha deciso anche di non includerlo nella lista degli invitati alle sue nozze. Il matrimonio si è celebrato pochissimo tempo fa e la mancata presenza del marito di Sonia Bruganelli si è fatta sentire eccome. Veramente incredibile ciò che si è verificato e che ha lasciato di stucco milioni di telespettatori e anche tantissimi utenti.





Paolo Bonolis ha rotto i rapporti con l’ex amico Enrico Brignano

Purtroppo ciò che nessuno pensava si è concretizzato. E la cosa ancora più rilevante è che Paolo Bonolis pare che abbia rotto i rapporti con questo suo amico non da poco tempo. O meglio, le prime incomprensioni risalirebbero a circa due anni fa, anche se mai sono state confermate dai fatti. Ora a uscire allo scoperto con notizie dettagliate è stato il settimanale Di Più Tv, che è riuscita a raccogliere preziose informazioni grazie ad alcune dichiarazioni, rilasciate da una fonte rimasta nell’anonimato.

Paolo Bonolis non ha più legami con il comico e attore Enrico Brignano, stando a Di Più Tv: “Al matrimonio si è parlato molto dell’assenza di Bonolis. Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo”. E Gossip e Tv ha aggiunto un retroscena, che si sarebbe materializzato un paio di anni fa.

Gossip e Tv ha riportato che l’incrinatura dei rapporti tra Paolo Bonolis ed Enrico Brignano sarebbe iniziata dai funerali del compianto Gigi Proietti. In quella triste occasione, durante un loro incontro, sembra che Bonolis sia stato mandato via per “una battuta infelice nei confronti di Enrico”. Non sappiamo se sia andata veramente così, ma sta di fatto che i due non si parlerebbero più, come accade anche tra Sonia Bruganelli e Flora Canto.

