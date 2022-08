“Sostituito dall’amato collega”. Paolo Bonolis, Mediaset ha deciso così. E il pubblico ora sa tutto

Novità per Paolo Bonolis. La decisione di Mediaset è ormai sicura e indietro non si tornerà, almeno per i prossimi mesi. Il pubblico probabilmente si aspettava un’altra notizia, ma dovrà accettare necessariamente questa presa di posizione dell’emittente presieduta da Pier Silvio Berlusconi. Ormai siamo già nel mese di agosto e anche il Biscione sta già guardando oltre l’estate, quando ricomincerà la programmazione autunnale che si spera possa ottenere risultati importanti in termini di ascolti.

Prima di dirvi tutte le informazioni su Paolo Bonolis e sulla decisione di Mediaset, nei giorni scorsi il nome del conduttore televisivo è venuto a galla per un suo cambio look. Lui ha mostrato per la prima a volta a tutti il suo nuovo look stravolto. Presenti infatti dei baffi insoliti, che hanno scatenato la reazione dei suoi seguaci su Instagram. C’è chi ha commentato: “Il baffo proprio no”, mentre altri hanno aggiunto: “Zorro”, “L’ho pensato anch’io”, “Con sto baffetto me pari er nonno de Luca Laurenti”. Ma tanti altri hanno invece posto l’accento sulla genuinità della sua immagine con Silvia Bonolis.





Paolo Bonolis, decisione Mediaset: “Da settembre al suo posto Gerry Scotti”

Paolo Bonolis dovrà ovviamente dire di sì alla decisione di Mediaset perché non può fare altrimenti. E anche perché non si tratta ovviamente di una scelta punitiva nei suoi confronti. Con la fine della stagione estiva, ripartiranno altri programmi e Avanti un altro dovrà stopparsi. Al suo posto è stato già scelto un collega molto famoso e molto apprezzato dal pubblico, il quale da una parte sarà deluso perché non vedrà Bonolis per un po’ di tempo e dall’altra sarà felice perché ritornerà un altro amato presentatore.

Dal 29 agosto e quindi poi più nello specifico da settembre in poi Paolo Bonolis sarà sostituito da Gerry Scotti. Avanti un altro in replica sarà interrotto e si ricomincerà con Caduta Libera. Per rivedere all’opera il marito d Sonia Bruganelli occorrerà attendere gennaio 2023, quando saranno trasmesse le nuove puntate. Inoltre, il sito Blasting News ha anche rivelato un altro dettaglio molto interessante. In prima serata Bonolis sarà protagonista in futuro anche con lo storico programma Ciao Darwin.

Parlando della vita privata di Paolo Bonolis, lui e Sonia Bruganelli proseguono le loro vacanze e le foto pubblicate dal settimanale Vero fanno chiaramente intendere che la coppia è più unita e complice che mai: baci, abbracci e tenerezze a testimonianza che la loro storia va avanti a gonfie vele. Inoltre alla domanda di un fan su quanto fossero ancora una coppia lei e Paolo, Sonia ha risposto che lo saranno per sempre.

