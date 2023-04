Brutta notizia su Amici, infatti è stato annunciato l’abbandono di due protagonisti molto importanti. Una mini rivoluzione per il programma di Maria De Filippi, costretto a correre ai ripari per cercare di sostituirli degnamente e mantenere intatta la qualità. Salvo colpi di scena, non ci sarebbero altre soluzioni e infatti avrebbero già deciso di cambiare aria. Non è escluso che la conduttrice possa fare qualche altro tentativo per convincerli a rimanere, ma la strada sarebbe ormai delineata.

A rivelare tutto è stato il sito TvBlog, che spesso e volentieri è in grado di fornire in anticipo molte notizie relative al mondo della televisione. Dunque, Amici potrebbe perdere dei pezzi grossi. L’abbandono di questi due protagonisti sarebbe ormai sempre più imminente e tra il pubblico inizia a serpeggiare il malumore. Questi due volti sono infatti molto amati da milioni di telespettatori, ma non si potrebbe fare di più e quindi tutti dovranno rassegnarsi a questa situazione.

Amici, previsto l’abbandono di due protagonisti

Purtroppo le loro decisioni sarebbero ormai state prese e per Amici ci sarebbe poco spazio di azione. Anzi, per essere più precisi su questo abbandono, uno dei due protagonisti sarebbe stato ormai non confermato dalla stessa produzione, mentre il secondo avrebbe volontariamente scelto di fare altro. Il primo volto in questione avrebbe avuto un litigio proprio con Queen Mary, quindi non sarebbe stato perdonato del tutto e la separazione sembrerebbe l’unica opzione percorribile.

TvBlog ha annunciato così la notizia: “Stando a quanto ci risulta, sarebbero in uscita almeno due insegnanti su sei. Si tratterebbe, in primis, di Raimondo Todaro, che quasi sicuramente non verrà riconfermato. E chissà che su questa decisione nei confronti dell’ex fedelissimo di Milly Carlucci non pesi la accesa discussione avvenuta in occasione della registrazione del quarto serale in studio con Maria De Filippi (è stata tagliata in fase di montaggio, quindi il pubblico da casa non l’ha mai vista)”.

Secondo @tvblogit , per la prossima edizione di Amici, sarebbero in uscita Raimondo Todaro ed Arisa. Quest'ultima, preferirebbe tornare a concentrarsi sulla sua carriera musicale, tentando di prendere parte a Sanremo 2024 #amici23 #amici22 pic.twitter.com/M1IURfZzkx — Reign Of The Series (@ReignOfTheSerie) April 29, 2023

La seconda ad andarsene sarebbe Arisa: “Nell’edizione numero 23 di Amici, inoltre, potrebbe non esserci Arisa. In questo caso, però, non si tratterebbe di una rottura con la padrona di casa, bensì di una precisa volontà della cantante che preferirebbe tornare a concentrarsi sulla sua carriera da interprete (tenterà di prendere parte a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione dei mesi scorsi)”.