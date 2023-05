Svelata la data di registrazione della semifinale di Amici 22. In questi giorni c’è stato molto fermento attorno al programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Il Covid è entrato nella casetta e oltre ad alcuni alunni anche persone che fanno parte dello staff hanno contratto il coronavirus. In questi giorni si è parlato dei positivi e oltre a Mattia Zenzola, si era parlato anche di Maddalena Svevi.

Dopo la notizia lanciata da Dagospia, la madre della ballerina di Amici 22 è intervenuta smentendo tutto: “Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”, si leggeva nello screen condiviso dalla pagina Amici News. E infatti la ballerina non risulta tra gli alunni positivi.

Amici 22, svelata la data di registrazione della semifinale

Nel daytime andato in onda mercoledì 3 maggio il pubblico ha scoperto chi sono i quattro allievi positivi. Si tratterebbe di: Angelina Mango, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Aaron Cenere. In una clip mandata in onda, infatti, i giornalisti hanno parlato degli allievi della scuola svelando i nomi di chi si trova in quarantena. Dopo la notizia è saltata fuori una nuova indiscrezione sulla registrazione della semifinale del talent Amici 22, che però si è rivelata una fake news.

Fino al 3 maggio, infatti, si pensava che la semifinale di Amici 22 potesse andare in onda in diretta e non registrata come sempre. Forse sarebbe stato troppo difficile gestire la trasmissione in diretta, così la produzione ha pensato di posticipare il tutto a venerdì 5 maggio. “Dateci ancora qualche ora per la conferma ufficiale, ma a quanto pare l’ultima registrazione è stata quella di giovedì scorso – si leggeva su Twitter – A quanto pare la semifinale sarà in diretta sabato sera”.

Venerdì si registrerà la semifinale di #Amici22, l’ultima registrazione di quest’edizione. — AMICI NEWS (@amicii_news) May 3, 2023

Dopo giorni di notizie incerte, è arrivata la comunicazione ufficiale. Come riporta la pagina Amici News infatti, la produzione di Amici 22 ha confermato che la registrazione della semifinale di Amici 22 si svolgerà venerdì 5 maggio. “Venerdì si registrerà la semifinale di #Amici22, l’ultima registrazione di quest’edizione”, si legge sul profilo twitter.