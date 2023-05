“È uscito il suo nome”. Amici, manca poco alla finale e su Angelina Mango esce una notizia super top

Amici 22, arriva la bella notizia per la giovane cantante. Il talent show di Maria De Filippi rappresenta per molti giovani talenti un vero e proprio trampolino di lancio. Il programma si avvicina inesorabilmente verso la serata del gran finale durante la quale verrà proclamato il nome che occuperà il primo posto sul podio e al quale verrà consegnato il trofeo per la vittoria. Ma le grandi soddisfazioni si preannunciano anche prima di quell’appuntamento imperdibile: questa volta la splendida notizia ha come destinatario una cantante della scuola più gettonata d’Italia.

La bella notizia per Angelina dopo Amici 22. Ebbene si, le sorprese non riposano mai soprattutto se riguardano i giovani talenti della scuola di Maria De Filippi, che si avvicinano alle ultime messe in onda prima della proclamazione del vincitore ufficiale dell’attuale adizione. Borse di studio e contratti di lavoro presso prestigiose compagnie di danza: il pubblico italiano ha avuto modo di apprenderlo anche attraverso l’esperienza di Ramon, che nonostante sia uscito sconfitto dalla sfida contro Cricca, ha poi ricevuto l’importante incarico lavorativo per volare dritto a New York.

Leggi anche: “Vi giuro, è successo con Maria”. Wax, rivelazione top sulla De Filippi: 9 mesi ad Amici e non lo aveva ancora detto





La bella notizia per Angelina dopo Amici 22: “Sarà lei a seguirla…”

E adesso sembra essere la volta di Angelina, cantante rimasta in gara che per molti sarebbe anche la candidata del primo posto sul podio. Ma prima della puntata finale, arriva la notizia diffusa sul sito All Music Italia che ha rivelato un’interessante anticipazione. La giovane cantante, stando a quanto appreso sul sito, verrà seguita da una manager di spicco, la stessa di Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michielin, nonchè ex manager dei Måneskin. Stiamo parlando di Marta Donà, nipote di Claudia Mori, che fin da più giovane ha intrapreso la carriera nel mondo della musica iniziando a lavorare come ufficio stampa in Sony Music Italy.

Un percorso portato avanti con dedizione e passione, che ha condotto Marta a traguardi e posizioni lavorative sempre più di spicco come quella in qualità di manager presso l’agenzia LaTarma che oltre ai settori dedicata al management e al’entertainment, può vantare ad oggi anche un’etichetta discografica, LaTarma Records.

E Marta Donà, dunque, sarà proprio la manager di Angelina Mango attiva dal 2020, quando grazie all’etichetta di famiglia, Disincanto Srl., è riuscita a lanciare il suo primo EP Monolocale. Un esordio che ha portato la cantante a dedicarsi anche ad altri progetti musicali. Infatti i fan hanno avuto modo di apprezzare anche i singoli Formica , Walkman e Rituali in featuring con Nashley usciti nel 2022 per la Epic/Sony Music. Un sogno nel cassetto che Angelina non ha mai perso di vista e che oggi sembra averla portata a cavalcare creste sempre più soddisfacenti.