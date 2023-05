Amici 22, le lacrime di Maddalena Svevi e le parole di Maria De Filippi. Amici 22 sta volgendo al termine e dopo quasi 8 mesi di sfide, battaglie, esibizioni, fatica e adrenalina i protagonisti rimasti nel talent show di Canale 5 vedono la finale. Ieri, sabato 6 maggio, sono stati in quattro a conquistare il pass per domenica 14 maggio quando sarà decretato il vincitore di questa edizione. Stiamo parlando di Angelina, la super favorita, insieme a Mattia, Isobel e Wax.

Come sempre accade in questi casi il pubblico si è diviso. Le polemiche hanno accompagnato, d’altra parte anche la recente eliminazione di Cricca e non ha fatto eccezione quella di Aaron. Wax, che ha vinto proprio contro quest’ultimo e Maddalena Svevi, è sempre sotto l’occhio del ciclone: sono in tanti, giornalisti compresi, ad attaccarlo, ma lui intanto è in finale. Dove non è arrivata, per un soffio, la ballerina 18enne Maddalena. La sua reazione è stata quella di chi ha visto il proprio sogno andare in frantumi proprio sul più bello.

Maddalena non trattiene le lacrime: Maria la consola

Appena il suo volto è apparso nel maxi schermo dello studio di Amici e ha compreso di dover lasciare la scuola Maddalena Svevi è scoppia in lacrime. In un primo momento l’emozione è stata così travolgente che non è riuscita a parlare. Troppo grande la delusione di essere arrivata così lontano e dover abbandonare questo entusiasmante percorso. Maria De Filippi le ha stretto la mano e l’ha rassicurata dicendole con dolcezza che avrebbe parlato quando se la sarebbe sentita.

Poi Maria ha voluto confortare la ballerina ligure con queste parole: “Ti volevo dire che, in finale ci sono quattro posti. Tutto qua. È solo ed esclusivamente per quello…”. Maddalena ha ringraziato la conduttrice e tutti quanti l’hanno supportata e accompagnata in questa avventura televisiva e umana. Poi tra le lacrime ha aggiunto: “Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita”.

La danzatrice di Emanuel Lo ha dovuto così abbandonare Amici 22. La sua esperienza è stata caratterizzata da alcuni scontri, memorabili, con Alessandra Celentano che non l’ha mai ritenuta all’altezza della sua ballerina Isobel. La maestra è arrivata utilizzare termini irrispettosi nei confronti della giovane, tanto da provocare la reazione dello stesso compagno di Giorgia: “Tu usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi e questo metodo di insegnamento non ti porterà mai da nessuna parte. Ti serve un terapeuta“.

