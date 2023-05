Amici 22, è amore tra i due finalisti? In molti non fanno che continuare a chiedersi cosa si nasconda realmente dietro l’ultima dolcissima dedica di Wax fatta ad Angelica Mango nel corso dell’ultima messa in onda del programma di Maria De Filippi. Tutti hanno assistito al momento e all’abbraccio tra i due dopo che lui, a microfoni accesi, si è lasciato andare ad alcune considerazioni di stima sulle note della canzone di Samuele Bersani, En e Xanax. Ma il gossip questa volta non riguarderebbe solo Wax e Angelina. A lanciare l’indiscrezione, l’esperta Deianira Marzano.

Scoppia l’amore tra i due finalisti di Amici 22? Sappiamo che davanti a questa domanda i primi nomi che vengono in mente sono quelli di Wax e di Angelina. Eppure tra i due allievi si tratterebbe solo di amicizia. A sottolinearlo anche Maria De Filippi durante la messa in onda della trasmissione: “Non sapevamo di questa dedica”, precisa Maria De Filippi, che ha poi aggiunto per evitare ulteriori chiacchiericci: “Altrimenti la gente a casa fantastica per cui devo ribadire una cosa, spiegare che esiste anche l’amicizia. Esiste e questa è una cosa bella” .

Il motivo delle precisazioni di Maria potrebbe risiedere nella vita sentimentale dell’allieva. Angelica infatti ha il cuore già impegnato: il fidanzato si chiama Antonio Cirigliano e i due sono molto uniti e affiatati. Ma detto questo, passiamo alla notizia che sta facendo sognare a occhi aperti molti fan. A lanciare l’indiscrezione Deianira Marzano, le cui osservazioni sono state ripostate da Amedeo Venza: “da dietro le quinte di Amici due finalisti pare si piacciano. E non solo loro, si parla anche di due giudici che hanno una bella amicizia”.

Nello specifico è bene precisare che si tratta solo di supposizioni. La gara dunque prosegue e alza l’asticella delle aspettative. Nel corso dell’ultima messa in onda del talent show, il pubblico italiano ha assistito all’eliminazione di Maddalena. Tanti colpi di scena hanno animato la serata, come ad esempio lo scontro tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Emanuel ha preso le difese di Maddalena davanti alle aspre critiche della prof di danza.

Ma non solo. Altro momento significativo, è stato quello dell’eliminazione di Aaron: “Ho vinto in ogni caso. Ho vinto come persona, sono stato qui e sono contentissimo dell’ultima esibizione. È il momento giusto”, sono state le parole dell’allievo, che è apparso soddisfatto del percorso. E la sorpresa ha saputo addolcire il boccone amaro: “L’EP di Aaron “Universale” uscirà il 5 di Giugno ed è già disponibile il PRE-ORDER su Amazon nella versione esclusiva autografata! Ma le sorprese non finiscono qui, il 12 Maggio uscirà su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “Visione led”! #Amici22”.