Ecco chi è arrivato in finale di Amici 22. La semifinale è finita e chiaramente è successo di tutto, polemiche comprese. Ma chi si è guadagnato il biglietto per la super finalissima del programma? C’è da dire che la potremo vedere, tutta in diretta, domenica prossima 14 maggio 2023, chiaramente su Canale 5. Come sappiamo Wax e Aaron se la sono vista al ballottaggio e alla fine ad avere la meglio è stato proprio Wax. Chiaramente la polemica è stata davvero dura nei suoi confronti, soprattutto sui social.

Per tanti, doveva andare in finale Aaron: “Ho chiuso, la finale ve la guardate voi”, ha scritto un utente. “Assurdo”, ha detto poi un altro spettatore. Wax secondo tanti è stato “raccomandato”, stessa cosa capitata anche nei confronti di Cricca. In tanti poi hanno scritto sui social che la trasmissione sia “pilotata” e “sia già tutto scritto”. Ma chi è andato in finale? Di chi parliamo precisamente?

Ecco chi è arrivato in finale di Amici 22: è polemica

In finale ci arriva con grande polemica Angelina, che in realtà è la super favorita per la vittoria finale. Non solo, c’è anche Mattia, Isobel e Wax. C’è da dire, che anche tanti altri hanno considerato giusto il passaggio in finale di Wax, nonostante le polemiche assurde. Parlando invece di Aaron su Twitter la polemica sul presunto colpo di scena. Di cosa parliamo?

In molti hanno sperato che dopo l’esito del ballottaggio in qualche modo sarebbe arrivata in extremis la notizia di un suo ripescaggio. Chiaramente non è successo nulla di tutto questo: il ragazzo è tornato a casa. C’è da dire tuttavia che Aaron ha preso con filosofia l’eliminazione, dicendosi “soddisfatto del viaggio compiuto all’interno della scuola di canto e ballo”.

Il ragazzo poco dopo ha ringraziato di cuore Maria De Filippi per l’opportunità avuta. Per lui però questa vicenda è finita. Ora a battersela per la finale, come dicevamo, domenica prossima 14 maggio 2023, saranno: Angelina, Mattia, Isobel e appunto Wax. Sarà uno di loro a portarsi a casa la gloria di questo programma per l’edizione 2022. Non ci resta che attendere e vedere chi la spunterà.

