Amici 22 corre verso l’ultimo atto, tra una settimana si scoprirà il nome del vincitore: durante il serale di ieri, sabato 6 maggio, sono state decise due eliminazioni. Dal canto suo Aaron ha preso con filosofia l’eliminazione, dicendosi più che soddisfatto del viaggio compiuto all’interno della scuola di canto e ballo, e ringraziando di cuore Maria De Filippi per l’opportunità avuta. Non ha usato mezzi termini: “È un programma televisivo, ci sono solo 4 posti”. Ma Aaron ha compreso: “Ho vinto in ogni caso. Ho vinto come persona, sono stato qui e sono contentissimo dell’ultima esibizione. È il momento giusto”.



Tanti i messaggi arrivati per lui: “Caro Aaron, l’arte non è una moda, l’arte è capace di mantenere, di farci provare qualcosa Esiste uno spazio ghiacciato nel nostro cuore dove difendiamo la parte migliore di noi per paura che venga scoperta e distrutta, ma in realtà siamo anche in attesa che qualcuno la scovi, rompa questo ghiaccio e ci riscaldi”.

Amici 22, Aaron pubblicherà il suo primo singolo il 12 maggio



E ancora: “Tu così giovane, ma così intenso, racconti che dolcezza, gentilezza e sensibilità forse non vanno più di moda, ma chi le possiede stravolge completamente la visione d’insieme. Il segreto è scovare la bellezza anche e soprattutto in mezzo allo squallore. 💙 Io ti voglio bene. Mi ricordi il mio piccolo me. Quel che ero. Mi ricordi l’amore e la sua capacità di insegnare a scrivere al coraggio. Il coraggio della felicità”.



Anche la ballerina Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo, ha dovuto abbandonare il programma per effetto del voto espresso dalla giuria. Per Aaron però è arrivato un momento speciale. “L’EP di Aaron “Universale” uscirà il 5 di Giugno ed è già disponibile il PRE-ORDER su Amazon nella versione esclusiva autografata! Ma le sorprese non finiscono qui, il 12 Maggio uscirà su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “Visione led”! #Amici22”.



Insomma, una grande soddisfazione. Eppure il modo in cui Aaron è stato trattato non è piaciuti: “Lo devono sminuire per fare strada ad altri. Pompano sempre tutti e per Aaron? Liquidato sempre con due parole. Trovo tutto molto triste. Sta trasmissione ormai è alla frutta. Tutto così stucchevolmente deciso. Ma Edoardo merita rispetto. Forse troppo educato e rispettoso per questo programma”.