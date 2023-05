Ilary Blasi infastidita all’Isola dei Famosi per via di alcuni comportamenti che non le andrebbero a genio. Questa è l’ultima notizia in relazione ad uno dei programmi più chiacchierati (e visti) del palinsesto Mediaset di questo periodo. Tra l’altro il programma che vede protagonisti i naufraghi vip in Honduras, sta continuando a macinare ascolti senza precedenti. “Nelle prime due puntate della stagione ha ottenuto ottimi ascolti“, scrive ad esempio la rivista DiPiù TV, nella rubrica “La tv vista da internet” gestita da Giancarlo De Andreis.

C’è da dire tuttavia, proprio come dicevamo, che in questo caso Mediaset va sul sicuro con questo programma “usato”. E ancora su DiPiù si legge: “C’era da aspettarselo, vedendo i giudizi negativi della maggior parte dei commentatori su internet, che molto spesso dicono il contrario di quanto pensa il pubblico televisivo”. Insomma, tante critiche, ma grandi ascolti, proprio come ogni programma tv che si rispetti in Italia.





Ilary Blasi infastidita all’Isola dei Famosi

Tuttavia, sembra che ci sia qualche problema tra Ilary Blasi, ovvero la padrona di casa e uno dei suoi opinionisti: Enrico Papi. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma quello che emerge adesso è che, sempre secondo DiPiù TV, le cose si siano accentuate. “Ora un tormentone la vorrebbe infastidita dagli eccessi dell’opinionista. Forse è solo un gioco, ma genera tante interazioni social tra i commentatori”.

Io penso che veramente Mediaset stanno esagerando un po’ tutti.. Enrico papi ha solamente scherzato dai.. se non si può più fare neanche quello … cosa sono dei burattini telecomandati?? Mamma mia…#isola #isoladeifamosi



pic.twitter.com/jJy0E1QDIJ — Nello (@AntonelloFlena) April 27, 2023

Come dicevamo da tempo si vocifera di tensioni tra di loro (un po’ come quelle inesistenti su Alvin). E a dire la sua è proprio l’uomo che dice: “Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma”. Poi Enrico Papi ha spiegato il motivo per cui in una puntata ha strappato alla collega una busta contenente il nome di un concorrente eliminato: “Quando faccio televisione sono molto spontaneo”.

ILARY BLASI A ENRICO PAPI: “È SEMPRE COLPA MIA, ADORO” #Isola pic.twitter.com/hGB4IXH9bq — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) May 2, 2023

Spero che Ilary come regalo per il compleanno abbia scelto il licenziamento di Enrico Papi #isola pic.twitter.com/nb9X7NEp65 — Friday I’m In Love (@JTGIAO) April 28, 2023

E ancora l’opinionista dell’Isola dei Famosi: “In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così”. Anche Vladimir Luxuria a Casa Chi ha confermato: “Questa cosa che siano ai ferri corti non credo. Poi bisognerebbe chiedere ai diretti interessati”. Insomma, staremo a vedere.

