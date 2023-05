Due nuovi arrivi e un matrimonio all’Isola dei Famosi 2023. Sembra assurdo a dirlo così, ma è la verità. Secondo fonti affidabili infatti, sembra che due personaggi stiano per ricevere molto più che una semplice sorpresa. Ilary Blasi sta andando alla grande e la sua nuova edizione del reality anche. I due protagonisti assoluti in Honduras, almeno finora, sono Marzo Mazzoli e Paolo Noise e sono proprio loro che stanno per ricevere una delle sorprese più belle di sempre.

Sembra infatti che stasera, a Cayo Cochinos, sbarcheranno entrambe le loro mogli. Da quello che raccontano su Tv Blog, Stefania Pittalunga e Stefania Caroli sarebbero già arrivate in Honduras. Ma chiaramente oltre alla presenza, ci sarà anche un colpo di scena. Secondo molti, succederà qualcosa di davvero potente durante la puntata di stasera: una proposta di matrimonio. Sembra che l’intenzione degli autori sia quella di far avere alla Pittalunga la proposta di matrimonio che aspetta da Mazzoli.

Due nuovi arrivi all’Isola dei Famosi 2023

Il motivo? Lo ha spiegato Marzo Mazzoli qualche giorno fa: “Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano.Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio. Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti”.

E ancora Marzo Mazzoli: “Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa. Ci eravamo messi insieme da un anno. Eravamo a Miami con una coppia di amici e un pomeriggio ci annoiavamo e siamo andati a sposarci in comune. Io avevo la camicia bianca e i jeans. Il giorno dopo ci siamo presentati vestiti un po’ meglio, abbiamo invitato i quattro amici che avevano lì e ci siamo sposati”.

Siamo tutti invitati al matrimonio di Marco e Stefania! #Isola pic.twitter.com/SALUOhLq9J — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

“Poi dice: Ho pianto perché la signora che ci ha sposato ha fatto un bel discorso. Secondo TV Blog: “Accadrà infatti che Stefania Pittaluga andrà direttamente sull’isola per fare una sorpresa al marito Marzo Mazzoli e fargli promettere quel matrimonio super classico guardandola dritto negli occhi. Tutto ciò naturalmente all’oscuro del buon Mazzoli e di tutti i suoi colleghi naufraghi”.

