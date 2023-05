Amici 22, il giallo delle scene tagliate. La semifinale del talent show di Maria De Filippi è andata in onda ieri, sabato 6 maggio, dopo il thrilling degli ultimi giorni. La positività riscontrata in diversi allievi e pure parecchi tecnici di studio aveva fatto temere il peggio. Invece la registrazione della puntata è semplicemente slittata alla mattina del giorno stesso di trasmissione in onda e dunque la corsa contro il tempo è stata vinta.

Come tutti sanno Angelina, Isobel, Mattia e Wax si contenderanno l’ambitissimo primo posto di questa elettrizzante edizione di Amici nella finalissima di domenica 14 maggio. Immancabili come sempre le polemiche e le proteste del pubblico per gli eliminati. Era successo con Cricca, la situazione si è ripetuta con Aaron. Spesso tra gli attacchi del pubblico ci è finito Wax, criticatissimo da spettatori e pure da qualche giornalista. E poi come non menzionare le lacrime di Maddalena Svevi che hanno spinto Maria De Filippi a dedicarle commoventi parole di conforto? E, come se non bastasse, ora spunta un vero e proprio giallo.

“Scene tagliate, che schifo”, l’accusa di una spettatrice

Non appena Maddalena ha saputo di essere stata eliminata e quindi di dover abbandonare lo show ad un passo dalla finale è scoppiata a piangere. Subito Aaron e Wax l’hanno abbracciata cercando di rincuorarla e sostenerla in questo delicato momento. Anche Maria De Filippi ha capito la situazione e, dopo aver stretto la mano della ballerina, le ha spiegato che avrebbe potuto parlare quando se la sarebbe sentita. Inoltre ha aggiunto che l’unico motivo per cui è stata eliminata è che in finale ci sono soltanto 4 posti a disposizione.

Un’utente, però, probabilmente presente durante le registrazioni, ha notato un dettaglio. E ha twittato: “hanno veramente tagliato la parte dove maddalena piangeva e maria le ha fatto una domanda tanto per compassione, CHE SCHIFO”. Un’altra spettatrice ha commentato lanciando accuse ad Amici e quindi indirettamente a Maria De Filippi: “programma che si conferma sempre più schifoso e pilotato”.

hanno veramente tagliato la parte dove maddalena piangeva e maria le ha fatto una domanda tanto per compassione, CHE SCHIFO — – (@rednucler) May 6, 2023

Alla richiesta di spiegazioni su quale fosse stata la domanda di Maria De Filippi a Maddalena, tuttavia, l’utente non ha risposto. Dunque non sappiamo qualce scena sia stata tagliata. Quello che si è visto in puntata è stato un atteggiamento molto comprensivo da parte della conduttrice nei confronti della ballerina eliminata. Comportamento tra l’altro confermato nel corso degli anni da tante persone che hanno lavorato con e nei programmi di Queen Mary. Ma allora perché quel tweet? Mistero.

