Mattia Zenzola ha vinto Amici 22, ma subito dopo la proclamazione sono scoppiate le polemiche intorno alla sua vittoria: il pubblico, furioso, si è riversato sui social e ha fatto sentire la sua voce con tutta la forza disponibile. Quella di Mattia, polemiche a parte, resta una pagina bellissima nella storia del talent: fuori per infortunio lo scorso anno, in questa stagione il maestro Raimondo Todaro aveva fatto il fuoco per assegnargli un banco convinto della qualità del suo allievo. Qualità che ha ampiamente dimostrato.

Nella finale di ieri Mattia ha infatti prima battuto Isobel e poi Angelina, la strafavorita della vigilia. Eppure non è bastato a sedare le polemiche. La prima è più forte è questa: “Mattia ha vinto solo perché l’anno scorso si è fatto male, in tutte le sfide che ha fatto con Angelina ha sempre perso, mo stasera se svejano tutti e je fanno vince il programma”.





Amici 22, polemiche sulla vittoria di Mattia Zenzola

E ancora c’è chi ci va giù più pesante: “Devo staccare la connessione a tutti quanti. Si sapeva dall’anno scorso da quando l’hanno fatto rientrare. Già aveva una fanbase forte. Non che non sia bravo attenzione non dico questo ma rispetto ad Angelina o Isobel non c’era gara. Maria assumimi devo darti vari suggerimenti”. Insomma, ci sarebbero stati dei favoritismi complice, anche il clima compassionevole suscitato dalla sua storia. Ma a fare imbestialire il pubblico non è stato solo questo.

Secondo molti la vittoria di Mattia Zenzola a Amici 22 è stata decisa dalla decisione di avvalersi unicamente del televoto, regola introdotta in questa stagione, che ha in qualche modo ha favorito Mattia e danneggiato Angelina e Isobel. Sulla questione, in maniera indiretta, è intervenuto anche Raimondo Todaro, mentore del ballerino: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”, usando le parole di una canzone di Giorgia. Eppure queste parole non bastano a far pensare, a molti, che Mattia fosse un raccomandato’, protetto da Maria De Filippi.

Comunque sono in molti a sostenere Mattia: “Mattia se lo è meritato non deve ringraziare nessuna ‘bambina da casa’ come dite voi seduti comodi a casetta, si é sudato questo premio non avete neanche idea di cosa deve aver passato l’anno scorso vedendo il suo sogno infrangersi a causa dell’infortunio, ha continuato senza mollare e questa coppa che alza oggi deve essere da esempio di vita per tutti”.