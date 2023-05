Amici 22, sorpresa per Mattia Zenzola dopo la finale che lo ha visto trionfare contro la favorita Angelina ha ricevuto una notizia bomba. Per Mattia sono stati mesi difficili nel corso dei quali si è fatto apprezzare per le sue qualità umane e artistiche. Lo abbiamo visto esibirsi con leggerezza e forza. Lo abbiamo visto sorridere e, ancora, lo abbiamo visto piangere come nei giorni scorsi quando aveva ricevuto la visita del padre dentro la scuola. Lacrime di nostalgia e sofferenza che, ieri sera 14 maggio, hanno lasciato spazio a bene altre di gioia.

Gioia che Mattia ha voluto condividere con tutti: “Volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che lavorano qui dietro – ha detto -. Volevo ringraziare i professionisti, il mio coach Raimondo Todaro, i prof, i giudici e tutte le persone che mi hanno permesso questo, perché grazie a loro ho alzato questa coppa”. E un saluto non poteva mancare a Maria De Filippi per la quale ha avuto parole dolcissime.





Amici 22, sorpresa per Mattia Zenzola: chiamato da Roberto Bolle

“Grazie a te perché mi hai cambiato la vita: sono venuto qui quando avevo 17 anni e non stavo passando un bel periodo durante il Covid, perché mio padre non stava bene. Poi mi sono fatto male e mi sono dovuto fermare. Posso abbracciarti?”. Poi ha aggiunto: “Sono troppo emozionato – ha ammesso -. Io sono cresciuto qui: ho compiuto i miei 18 anni e poi i 19 anni. Siete diventati la mia seconda famiglia”.

Tantissimi i messaggi arrivati sui social per celebrare la vittoria del giovane ballerino. “Felicissima, lo speravo e sono una donna matura che sa quanto sia difficile ballare di coppia e il latino. Questo stile sempre sottovalutato confronto agli altri. Ho letto < fa sempre le stesse cose… > ma perché gli altri ballerini non hanno sempre gli stessi movimenti e giri nel loro? Hai talento, Mattia”.

Talento del quale si sono accorti anche da fuori. Scrive il Corriere della Sera infatti come nel corso della serata ha ricevuto due proposte. “La prima è arrivata addirittura da Roberto Bolle: l’étoile lo ha invitato come ospite al suo OnDance, dal 7 al 10 settembre a Milano, sul palcoscenico di piazza Duomo. L’altra, invece, è quella di partire con l’unica compagnia al mondo di ballo latino-americano in tour a livello internazionale, dall’Australia agli Usa, dal Giappone al Sud Africa”.