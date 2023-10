Inconveniente nel bagno dell’aereo, volo prima rinviato e poi annullato. Incredibile disavventura per i passeggeri di un volo EasyJet in partenza da Tenerife con destinazione Londra, Gatwick. L’aereo sarebbe dovuto decollare alle 20:05 di lunedì 16 ottobre, ma a causa di un inconveniente ha subito prima un ritardo di alcune ore, poi è stato annullato. E per i passeggeri sono iniziati i problemi.

La compagnia, infatti, ha ammesso di non avere soluzioni alternative al volo annullato né di aver un numero di camere d’albergo sufficiente per tutti i presenti. Insomma un vero incubo per i passeggeri e tutto provocato da qualcuno che ha defecato sul pavimento del bagno dell’aereo. Proprio così. Un comportamento sicuramente disdicevole ma che forse nessuno pensava potesse provocare così tanti disagi.

Leggi anche: “È morta la ex fidanzata di Mario Balotelli”. Tutti sconvolti: bella e famosa, aveva solo 38 anni





Le parole del pilota, i disagi per i passeggeri e le scuse della compagnia

Prima il volo è stato rinviato di 3,5 ore senza che però venissero date adeguate informazioni ai passeggeri. Poi è stato annullato e rimandato al giorno dopo, cioè oggi, alle 15. Tutto ciò è stato annunciato dal pilota dell’aereo con questo messaggio riportato dal DailyStar: “È piuttosto divertente defecare nella toilette anteriore dell’aereo, quindi ora resteremo qui la notte, faremo scendere tutti e organizzeremo gli alberghi disponibili. Ci vediamo domani mattina”. Non pochi presenti si sono lamentati sui social per queste parole definite “poco professionali“.

Inoltre la compagnia ha ammesso di non aver trovato abbastanza camere d’albergo per tutti i passeggeri. Che quindi hanno dovuto organizzarsi da soli per trascorrere la notte in attesa del volo del giorno successivo. La compagnia EasyJet ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in cui ammetteva di non essere stata “in grado di trovare camere d’albergo nella zona” per tutti gli interessati.

Real good of @easyJet to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲 #easyjet pic.twitter.com/E9lpCA4rew — kitty florence lucia (@kittystreekx) October 16, 2023

Successivamente un portavoce di EasyJet ha informato: “EasyJet può confermare che il volo EZY8054 da Tenerife a Londra Gatwick ieri sera è stato ritardato durante la notte a causa dell’aereo che necessitava di ulteriore pulizia. Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto dell’interruzione del volo, per i nostri clienti, fornendo sistemazione in albergo e pasti; il volo dovrebbe partire questo pomeriggio. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e dell’equipaggio è la massima priorità di EasyJet e, sebbene ciò avvenisse al di fuori del nostro controllo, vorremmo scusarci per l’inconveniente causato”.

“Lo hanno ucciso”. Televisione sotto choc dopo la drammatica notizia, aveva solo 32 anni