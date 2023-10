Perde 110 chili e si laurea con una tesi sulla sua dieta. Questa è la storia di Cristian Pico, neolaureato in Scienze Gastronomiche Mediterranee alla Facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli. Il giovane, 29 anni, è originario del Cilento e come lui stesso ha raccontato, ha perso oltre cento chilogrammi con una dieta davvero stupefacente. Il giovane poi, dall’inizio della sua avventura, ha documentato tutto in maniera scientifica. Il ragazzo racconta di avere iniziato da una dieta chetogenica e concluso infine a un regime alimentare ispirato alla dieta mediterranea.

“L’olio di oliva, elemento sempre presente a casa mia è stato al centro di questa mia dieta. Mi ha consentito di dimagrire senza avere problemi cardiaci e mantenendomi allineato alle tradizioni gastronomiche della mia terra. Ho elaborato anche una serie di ricette chetogeniche che prevedono l’uso dell’olio extravergine di oliva e che poi ho introdotto nella tesi di laurea”, racconta Cristian Pico.





Perde 110 chili e si laurea con una tesi sulla sua dieta

Pesava 210 chili, Cristian Pico nella scorsa primavera. Il ragazzo racconta che non riusciva a muoversi agevolmente, né ad allacciarsi le scarpe. Ora a Torchiara, in provincia di Salerno, è quasi una star. Il giovane racconta: “A lezione ci venne spiegato che una alternativa a zuccheri e carboidrati, come carburante principale per il corpo, potevano essere i grassi e le proteine”.

Allora racconta Cristian Pico: “È stato l’inizio di una strada che fin da principio ho affrontato con imperizia, ma che mi ha portato, giustamente sostenuto, a perdere 110 chili in modo sano. Le mie analisi del sangue sono ottime e gli esami al cuore pure. In un anno ho alternato alla chetogenica una dieta mediterranea, così da permettere al fisico di restare in equilibrio e acquisire gradualmente i risultati raggiunti”.

E ancora Cristian Pico: “Questa dieta ha dato ottimi risultati, ma ci tengo a dire che un percorso del genere va affrontato con la guida di esperti senza ricorrere a soluzioni trovare in rete”. Ora Cristian ha ricominciato anche a fare esercizi in attesa della laurea magistrale in “Sustainable Food Systems”. Il giovane dice: “In questo mondo mi sembra la vera urgenza da affrontare”.

