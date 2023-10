Terribile lutto nel mondo della televisione per la scomparsa del 32enne. Aveva un curriculum lungo: aveva lavorato, tra gli altri programmi, alla serie di spionaggio di Apple TV+ Teheran, ma anche in altre serie della piattaforma Netflix. Tanti i colleghi che in queste ore hanno reso omaggio al 32enne. Sono tutti sconvolti per la sua morte e non riescono a darsi pace dopo la terribile notizia.

“Lior aveva solo 32 anni ed era un ragazzo davvero dolce”, si legge sui social. “Il nostro collega è morto e siamo devastati. Era una giornata normale e lui era uscito in bicicletta sorridente. Era una bella persona”, scrive un collega che ha collaborato con lui nel dramma Bros, di Guy Amir e Hanan Savyon.

Lior Waitzman, il tecnico di Netflix ucciso in Israele

“Lior Waitzman, un montatore del suono che ha lavorato per la serie Fauda di Netflix e Tehran di Apple TV+, è stato ucciso negli attacchi terroristici di Hamas contro Israele”, ha annunciato Ted Sarandos, co-Ceo di Netflix. “Molte persone sono ancora sconvolte da questo terribile attacco terroristico di Hamas“, ha detto Sarandos in un discorso organizzato da Bloomberg e Netflix.

“Molti di noi probabilmente hanno perso amici e familiari. Una delle vittime, Lior Weitzman, stava lavorando alla nostra serie originale Bros. Vogliamo solo dire che i nostri cuori sono rivolti a Lior, alla sua famiglia e a chiunque altro abbia perso qualcuno in Israele sabato scorso”, ha detto durante il discorso arrivato dopo l’attacco di Hamas in Israele.

“Sono profondamente dispiaciuto che Lior Waitzman, l’editor del suono e il mixer del nostro film @mtvdocs ״Mourning in Lod” sia stato ucciso ieri”, ha detto ancora. Lior Waitzman viveva vicino al confine con Gaza ed è stato ucciso mentre andava in bicicletta.

Aveva lavorato per la serie Fauda di Netflix. Due attori della famosa serie di Netflix sono intervenuti sui social per annunciare la loro presenza tra le fila dell’esercito israeliano. Lior Raz, attore e sceneggiatore israeliano che nella serie tv israeliana Fauda interpreta Doron, agente speciale dei servizi segreti israeliani, è sceso in campo per aiutare la sua popolazione duramente colpita dall’attacco terroristico. Insieme a lui anche il collega Idan Amedi.