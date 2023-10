È una notizia choc quella arrivata in queste ore: è morta tragicamente a soli 38 anni la famosa ed ex fidanzata di Mario Balotelli. La conferma del suo ex manager al Sun ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan ma anche chi la conosceva. Al momento non sono state rese note le cause del decesso della giovane modella, ma i social sono già pieni di omaggi. “Che luce eri, il tuo esterno corrispondeva al tuo interno, così bello”, si legge. E ancora: “Sono sinceramente scioccato e rattristato che tu non ci sia più. Riposa nella pace eterna”.

“Riposa in pace anima bella”, “Con il cuore spezzato. Un vero angelo – ti amo – che ti manda amore e luce durante la transizione”, scrivono i fan che ormai hanno inondato il profilo Instagram della modella e volto di campagne pubblicitarie importanti. “RIP, ci mancherai davvero. Eri unica nel suo genere”, “Sei stata generosa, bella, intelligente e intraprendente, niente poteva impedirti di raggiungere il tuo obiettivo. Ti amo, orgoglioso di te”.

Leggi anche: “Non ignorate il dolore”. La famosa incinta in ospedale. E non era per la gravidanza: cosa le è successo





Morta l’ex fidanzata di Mario Balotelli: aveva 38 anni

Addio a Tabby Brown. Nata 38 anni fa nel sud di Londra, ha posato per Cosmopolitan ed Elle. Ha lavorato per Playboy, recitato in The Bachelor di Channel 5 ed è apparsa in pubblicità per Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. Ma era anche nota a molti per essere stata l’ex compagna dei calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli.

Con il primo, giocatore di nazionalità inglese, aveva avuto un appuntamento in un hotel di Manchester nel marzo 2016. È successo poche settimane dopo che si era trasferito con Paige Milian in un appartamento a Wilmslow, nel Cheshire. Da noi il nome di Tabby Brown era finito agli onori della cronaca rosa per la frequentazione con Mario Balotelli. Tra loro era durata circa 7 mesi dopo l’incontro in una discoteca nel 2011. Il calciatore l’ha aggiunta come amica su Facebook e poi l’ha convinta ad uscire con lui.

“Mi sono davvero innamorata di Mario, contro il mio miglior giudizio – diceva la modella al Mirror nel 2013 – Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi “lei è solo un’amica”. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole”.