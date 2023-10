Incinta del terzo figlio e quasi prossima al parto, la vip si è vista costretta a correre in ospedale per il forte dolore. Per questo motivo ora consiglia a tutti i suoi fan di non sottovalutare le minime avvisaglie e di farsi subito visitare. Certamente la paura è stata tanta per la futura mamma per alla terza volta. Ha trascorso gli ultimi giorni in ospedale e quando è rientrata a casa ha raccontato la sua esperienza. E dire che dovevano essere giorni di relax, dal momento che era partita per un viaggio con il compagno.

La chiama “luna di miele” nel lungo post in cui l’attrice spiega nei minimi dettagli cosa le è accaduto. “La nostra ‘luna di miele’ non è andata come previsto, ma abbiamo imparato alcune lezioni”, ha esordito la vip a corredo di una sua foto con il pancione in bella vista. “Il mal di schiena con cui ho avuto a che fare per settimane non era solo mal di schiena. Lezione numero uno: non ignorare il dolore, perché può essere più serio di quanto si pensi”.

La vip incinta in ospedale: “Ascoltate il vostro corpo”

Poi Jana Kramer, famosa al grande pubblico anche per il suo ruolo in One Tree Hill, serie nella quale interpreta il ruolo di Alex Dupré prosegue: “Molte volte (soprattutto le mamme) ignorano il dolore perché siamo le ultime a prenderci cura di noi stesse. Quando una settimana fa ho scritto che mi faceva male la schiena, ho pensato che fosse colpa della gravidanza e non l’ho detto ai medici perché il mal di schiena è ‘normale’ e quindi ‘non fare la fifona’”.

“Poi una persona molto dolce tra i miei dm mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva che poteva trattarsi del mio rene”. Aveva però rimandato la visita a dopo il viaggio in Florida, ma “quando siamo atterrati non riuscivo più a sopportare il dolore e ho iniziato a sentirmi ancora più male, così siamo andati in ospedale”, ha proseguito il volto di tante serie tv di successo come CSI Scena del Crimine, CSI NY, Grey’s Anatomy, Private Practive, 90210.

L’attrice statunitense, già mamma di Jolie Rae e Jace Joseph, nati dalla relazione con l’ex marito Mike Caussin, ha quindi scoperto di avere un‘infezione batterica che aveva colpito i reni: “Questo ha comportato un ricovero di 2 giorni in ospedale e l’assunzione di antibiotici. Quindi, lezione. Ascolta il tuo corpo”. Per fortuna la cosa si è risolta e ora non vede l’ora di dare un figlio a Allan Russell, allenatore di calcio e preparatore degli attaccanti della nazionale inglese.