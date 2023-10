Belen Rodriguez, pioggia di critiche dopo quelle foto. Riflettori che restano accesi sulla situazione privata e sentimentale della showgirl e presentatrice argentina che da qualche mese sta vivendo la burrasca in seguito all’allontanamento da Stefano De Martino. Nella vita di Belen, infatti, è entrato Elio Lorenzoni, con cui la showgirl sembra avere tutte le intenzioni di proseguire nella frequentazione. Nelle ultime ore gli scatti di coppia sottolineano un’atmosfera più che serena. I fan iniziano ad avere qualche sospetto di troppo.

Pioggia di critiche cade sulla testa di Belen Rodriguez. La pagine di gossip continuano a intenzionare la situazione privata che riguarda la showgirl da qualche mese distante da Stefano De Martino. Sui motivi che hanno condotto all’allontanamento tra i due ancora qualche nebulosa, ma a colpire l’attenzione di molti sarebbe il nuovo capitolo sentimentale della showgirl.

Leggi anche: “Mi mancate tanto”. Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo le notizie su malattia e clinica





Pioggia di critiche cade sulla testa di Belen Rodriguez: “Ma non stavi male?!”

Come ormai è noto Belen ha al suo fianco Elio Lorenzoni. I due appaiono sempre molto affiatati e uniti. E questo avviene contemporaneamente a un altro aspetto che ha allarmato i fan di recente, ovvero le condizioni di salute di Belen che giorno dopo giorno è apparsa visibilmente provata. La confusione è inevitabile per alcuni che, nel vedere la nuova coppia apparentemente felice e spensierata, non sanno spiegarsi alcuni dettagli inevitabili sulla situazione della showgirl. Come sta realmente Belen? Questa è la domanda dei fan.

Una domanda che per alcuni è emersa spontaneamente di fronte agli ultimi scatti di coppia Rodriguez-Lorenzoni condivisi sui social dopo un lungo silenzio social. I due hanno trascorso un weekend in montagna all’insegna dell’intimità e del relax. Tuonano i fan: “Ma non stavi male?”, sottolinea qualcuno, “Vorrei fidanzarmi con la tua stessa velocità”. Inoltre altri fanno notare: “troppo presto” o ancora: “è meglio tuo marito”.

Belen Rodriguez in ogni caso non sembra lasciarsi coinvolgere troppo dalle critiche. E probabilmente il motivo che spinge la showgirl a mostrarsi leggermente più serena, potrebbe essere atrribuito al tentativo di dimostrare ai fan che pian piano anche dalle più terribili tempeste emotive è possibile riemergere con ancora più energia di prima.