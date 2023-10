Finalmente Belen Rodriguez è tornata a farsi viva sui social. Per circa due settimane c’è stato il mutismo totale, infatti era completamente sparita dalla circolazione e c’erano grossi timori alla luce pure delle ultime indiscrezioni sul suo conto. La showgirl argentina era infatti stata vista in una clinica in Veneto, nella città di Padova, e questo aveva fatto preoccupare i suoi fan. Tutti col fiato sospeso per le sue condizioni di salute, ma adesso ha deciso di dire la sua.

Inoltre, nelle scorse ore Belen era stata beccata pure a Milano, quindi era il primo sentore che fosse tornata più attiva. Dall’immagine postata ora su Instagram si è anche riusciti a comprendere qualcosa in più sul suo umore e sul suo stato di forma. Poche ma significative invece le parole usate dall’ex di Stefano De Martino, che piano piano sta provando a rimettersi in sesto per poi fiondarsi eventualmente su futuri impegni lavorativi.

Belen Rodriguez è tornata attiva: “Quanto mi mancate”

Le avevano chiesto a gran voce un intervento almeno social per provare a tranquillizzare i suoi fan e alla fine Belen è finalmente tornata a farsi sentire. A corredo della foto ha anche scritto qualcosa di molto importante, mentre il suo sguardo ha già detto molte cose. La domanda più ricorrente fatta dai suoi seguaci è stata la seguente: “Cosa ci facevi in clinica?“. E chissà se in privato avrà risposto al quesito di questi internauti.

La sudamericana ha scritto: “Mi mancate…Mi siete mancati tanto“, quindi c’è un po’ di tristezza nelle sue frasi perché è stata costretta ad assentarsi per un po’ di tempo. Come riferito anche da Leggo, i suoi occhi sono apparsi ancora leggermente stanchi, ma è stato presente anche un viso più rasserenato e ha anche accennato un sorriso. Difficile capire cosa sia esattamente successo, ma nelle prossime ore potrebbe essere proprio Belen a fare ulteriori aggiornamenti.

Tutti vogliono sapere i particolari di quanto successo a Belen, ma non sappiamo se sarà in grado di sentirsela subito a raccontare tutta la verità. Potrebbe avere bisogno dei suoi tempi, prima di informare i suoi fan sul suo stato.