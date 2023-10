Giallo intorno alle condizioni di Belen Rodriguez. Nei giorni scorsi la modella e presentatrice era stata avvistata all’esterno di una clinica padovana, oggi arrivano nuove segnalazioni su dove si trovi realmente. Voci di corridoio, che pare vengano da molto vicino alla argentina, spiegavano nelle ore scorse come Belen fosse stata vittima di un crollo emotivo derivante dalla separazione con Stefano De Martino e dallo stop che Mediaset le ha imposto.

>“Ma sei proprio tu…”. Edoardo Costa, che trasformazione: com’è diventato il bellissimo di Vivere. E come campa oggi dopo la scomparsa

A quanto sembra, infatti, la decisione di fermare Belen per un po’ non era stata comunicata al contrario di quanto lei sembrava far trapelare da alcuni post. Scriveva la presentatrice: “Devo ringraziare tanto Mediaset per tutte le belle esperienze lavorative che abbiamo affrontato. In questi anni ho imparato moltissimo”.





Belen Rodriguez, si infittisce il giallo: sarebbe stata vista a Milano

“E poi ringrazio il Presidente per la fiducia e per avermi confermata per anni. Grazie anche per le belle parole che ha speso per me. Un grazie speciale va anche a Maria De Filippi”. Lei comunque aveva specificato che il suo non sarebbe stato proprio un addio definitivo, ma un arrivederci, eppure il tempo sembra aver detto un’altra cosa.

In attesa di quello che le riserverà il futuro Belen è stata avvistata nella sua città. Si legge su Leggo come: “Belen ha recentemente destato l’attenzione dei suoi numerosi fan su Instagram: nessuna foto con i figli o in costume da bagno. Questa volta, la showgirl è stata taggata in una foto che sembra essere stata scattata in un negozio di arredo artigianale a Milano”.

Che la crisi sia alle spalle? Non è dato sapere intanto dalla clinica padovana continua ad arrivare silenzio. La struttura non ha confermato né smentito questa notizia, contribuendo a creare ulteriore mistero intorno alla situazione della showgirl. Mistero che si amplia perché non è chiaro quando la foto sopra citata sia stata scattata. E i fan ora chiedono verità.