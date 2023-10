“Guardate chi c’è là dietro”. Belen Rodriguez, lo scatto ed è bufera tra i fan: “Vi dico io chi è”

Il mistero della donna alle spalle di Belen. In tanti hanno notato, dopo l’ultima foto pubblicata sul canale Instagram della Rodriguez, che c’è qualcuno di troppo nello scatto. In molti infatti hanno indicato un dettaglio che non è sfuggito. Nella foto infatti compare, anche se non si sa chi è, una donna, forse colei che ha scattato l’immagine. E chiaramente, poco dopo averla condivisa, Belen Rodriguez è stata, come sempre, travolta dalle critiche e dalle accuse. Una normalità oramai, per chi segue l’account social della bella argentina.

Ma cosa è successo in particolare stavolta? La conduttrice tv si è fatta immortalare mentre cucina. La donna sta quindi preparando da mangiare ma tutti notano la donna in penombra. Nello stesso post ha pubblicato anche una seconda foto in cui la madre di Santiago e Luna Marì è insieme alla madre davanti ad un paesaggio. La didascalia recita: “Belencita y mamà“ (Belen e la mamma, tradotto).





Il mistero della donna alle spalle di Belen

Il problema però non è nella foto in sé, in cui l’argentina taglia le salsicce, ma di una donna col grembiule sullo sfondo. Un dettaglio che ha mandato fuori di testa gli haters che hanno subito iniziato a commentare senza tregua. Tutti infatti notano che Belen Rodriguez non indossa un grembiule, ma solo una felpa.

Da qui i commenti acidi: “Ma la signora col grembiule da cucina dietro nell’angolo, sta aspettando di poter tornare a cucinare dopo che avete scattato questa foto???”, ha scritto un utente. E ancora: “A sinistra si vede quella che cucina davvero col grembiule ehehe…”. Poco dopo anche Deianira Marzano ha commentato con lo stesso stile: “Ma questa è la signora che cucina quando Belen ha finito di fare la foto?”.

In molti credono che quella donna sia in realtà Veronica Cozzani, ovvero la mamma di Belen, Veronica Cozzani. Ma è proprio così? In questi ultimi giorni Belen Rodriguez sembra un tantino più serena e sta pubblicando sempre più foto insieme al suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Stefano De Martino di tutta risposta, anche se probabilmente non è di certo una conseguenza, pubblica scatti con il figlio Santiago. E anche qui il motivo di attacco è presto detto.

