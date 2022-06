Stefano Tacconi è ormai ricoverato da due mesi in ospedale da quasi due mesi a causa di un’emorragia cerebrale. Si era sentito male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico e partecipava in qualità di ospite alle Giornate delle Figurine. Ha accusato il malore mentre scendeva dall’auto, in compagnia del figlio Andrea. Inizialmente ha avvertito solo mal di testa, poi la situazione è peggiorata e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi.

L’ex calciatore era ospite d’onore delle Giornate delle Figurine e poi aveva trascorso la serata al Ristorante Da Mariuccia a Pratomorone, ristorante dell’astigiano che offre una cucina tipica piemontese e che l’ex portiere bianconero apprezza da sempre. Una serata come tante, a parlare di calcio, un incontro durante il quale ha presentato il suo libro insieme con José Altafini e altri ospiti extra lusso. Stefano Tacconi è stato portato sabato 23 aprile nel reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale di Alessandria dopo un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma.





Stefano Tacconi lascia ospedale, lo scrive il figlio Andrea

Da quel momento i familiari non lo hanno lasciato solo un attimo. Il figlio Andrea spesso scrive sui social per informare i follower e i tanti tifosi sulle condizioni del padre. La moglie Laura Speranza gli è sempre accanto e in più occasione ha partecipato a trasmissioni tv per parlare dello stato di salute di Stefano Tacconi. Qualche giorno fa la donna ha raccontato a Mattino 5 del bigliettino che il marito è riuscito a scrivere: “Appena si è svegliato lunedì dopo l’intervento, ha scritto su un foglio con una penna S + L con Love. Appena si è svegliato l’ha scritto. Io non so cosa ho provato in quel momento, un’emozione indescrivibile”.

La scorsa settimana Andrea Tacconi aveva scritto sui social che il padre sarebbe uscito presto dall’ospedale. E nella tarda serata di lunedì 13 giugno ha pubblicato una Instagram Stories in cui dice che il 14 giugno lascerà l’ospedale: “Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”, ha scritto Andrea Tacconi.

Dall’azienda ospedaliera, al momento, ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma le dimissioni a questo punto dovrebbero essere questione di ore. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi è stato ricoverato al ‘Santi Antonio e Biagio’ di Alessandria il 23 aprile per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Da quel momento ha fatto progressi e adesso pare essere davvero arrivato il giorno in cui potrà uscire.

Stefano Tacconi, finalmente la bella notizia dall’ospedale: parlano i medici