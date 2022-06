“È bellissimo”. Stefano Tacconi, è la moglie Laura a spiegare cosa è successo in ospedale

Stefano Tacconi, le parole della moglie Laura Speranza. Ancora aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex portiere della Juverntus ed ex campione della Nazionale Azzurra. Dopo l’annuncio della nuova operazione a cui Stefano Tacconi si è sottoposto nella giornata di lunedì 6 giugno, le parole commosse di Laura.

Stefano Tacconi è stato colpito improvvisamente da un’ischemia cerebrale lo scorso 23 aprile. Da quel giorno è ricoverato all’interno dell’ospedale di Alessandria. Nelle scorse ore una nuova delicata operazione chirurgica, notizia poi annunciata ufficialmente dal figlio Andrea con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.





Stefano Tacconi, il racconto commosso della moglie Laura

Stefano Tacconi sembra andare incontro a segni di ripresa. Amore, cura e attenzioni da parte dei familiari e dei medici, le parole della moglie Laura Speranza arrivano commosse nello studio di Mattino5: “Stefano è sempre stato uno da sorpresa, regalino, la cosa che non ti aspetti, ma quanto successo non me l’aspettavo”. (Stefano Tacconi lascia la terapia intensiva).

Stefano Taconi, il gesto arriva inaspettato e Laura lo racconta così: “Appena si è svegliato lunedì dopo l’intervento, ha scritto su un foglio con una penna S + L con Love. Appena si è svegliato l’ha scritto. Io non so cosa ho provato in quel momento, un’emozione indescrivibile”.

Dopo le parole di Laura, Federica Panincucci ha sottolineato: “E’ un messaggio per te ma anche un sintomo di capacità, di poter scrivere, di voler mandare un messaggio” e Laura Speranza: “Dopo l’operazione ha voluto fare capire di esserci, che era forte, ci sorprende sempre. Quando abbiamo capito che riusciva a scrivere gli abbiamo fatto sfogliare un giornale dove c’era un nostro servizio e quando è arrivato al servizio si è fermato, ha avuto un sussulto, ed ha capito che eravamo noi, ha avuto una forte emozione”.

La moglie di Stefano Tacconi, Laura, racconta le condizioni dell'ex calciatore dopo l'operazione#Mattino5 pic.twitter.com/0CFymOgQrM — Mattino5 (@mattino5) June 8, 2022

Stefano Tacconi, il racconto commosso di Laura prosegue: “E’ ancora intubato, è quasi indipendente, spesso mi indica dicendo che non può parlare ma io lo rassicuro sempre di non preoccuparsi che appena toglierà il tubo potrà parlare. Non riesco a non piangere vedendo le sue immagini, dinanzi a lui mi faccio vedere forte ma quando vedo questi progressi che ha fatto, anche in maniera veloce… lui ogni giorno da un qualcosa, il giornale, la penna, scrivere… Ovviamente ci sono alti e bassi, ma questo fa parte del percorso”.

