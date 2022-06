Un altro lutto nel mondo della televisione, morto Harrison Wagner. Il musicista e figlio dell’attore di Bautiful, Merlose Place e General Hospital Jack Wagner è stato trovato senza vita lunedì 6 giugno in un parcheggio a North Hollywood. Aveva solo 27 anni. Un portavoce del medico legale della contea di Los Angeles ha affermato che Harrison è stato dichiarato morto a North Hollywood alle 5:14 ora locale e che la causa della sua morte è attualmente sotto inchiesta.

L’ultimo post su Instagram di Harrison risale al 22 maggio. Una foto in cui il giovane è seduto pensieroso su una panchina e la frase: “Focus. Sei rimasto con te e i tuoi pensieri”. Una frase che oggi, dopo la morte di Harrison Wagner, risuona come una sorta di grido di aiuto e allo stesso tempo rassegnazione al suo malessere interiore.





Come riportano i quotidiani locali, Harrison Wagner aveva lottato con la dipendenza in passato e nel luglio del 2016 era scomparso per quasi una settimana dopo una brutta ricaduta. All’epoca il padre aveva lanciato un appello sui social: “Chiedo a coloro che vogliono condividere le loro paure, dipendenze e difficoltà di farlo tramite Twitter. Possiamo affrontarli insieme, comincio io. Harrison ha lottato con droghe e alcol proprio come ho fatto io quando ero più giovane”, aveva scritto sui social.

Harrison Wagner aveva lavorato come produttore musicale e dj a Los Angeles ed era amico di Mac Miller, un rapper, cantautore, musicista e produttore discografico statunitense morto il 7 settembre 2018, a 26 anni, per una overdose di cocaina, fentanyl e alcol mentre si trovava nella sua abitazione. Proprio la morte dell’amico lo aveva fatto ricadere nel baratro. Harrison Wagner è morto il 6 giugno 2022 all’età di 27 anni.

Harrison era il figlio di Jack Wagner, noto al pubblico italiano per aver recitato nelle soap opera di successo come General Hospital, Merlose Place e Beautiful, dove per anni ha vestito i panni di Dominick Marone, figlio di Massimo e Jakie e fratellastro di Ridge da parte di padre. L’attore è stato sposato con l’attrice Kristina Wagner e oltre e Harrison Wagner, morto il 6 giugno, avevano un altro figlio di 31 anni Peter.

