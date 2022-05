Una grande tragedia ha colpito il mondo della musica. Infatti, il figlio di un famosissimo cantante è morto all’età di 31 anni, lasciando tutta la sua famiglia nel dolore più profondo. Nessuno poteva immaginarsi una simile notizia, che purtroppo è stata annunciata ufficialmente proprio dal padre del ragazzo: “Con molta tristezza posso confermare che mio figlio è morto. Siamo grati se rispetterete la privacy della mia famiglia in questo momento”, ha concluso la nota diramata dal noto artista internazionale, Nick Cave.

Un figlio morto non è purtroppo una novità per Nick Cave. Nel 2015 ne era deceduto un altro, che aveva 15 anni. Era precipitato da una scogliera a Brighton, nel Sud dell’Inghilterra. E lui e la moglie avevano annunciato all’epoca dei fatti: “Nostro figlio Arthur è morto martedì sera. Era il nostro ragazzino adorato e bellissimo”. Il bimbo compare tra l’altro alla fine del documentario ”20.000Days on Earth”, film biografico sulla vita del cantautore. Ora, un altro dramma che lo sconvolge del tutto.





Morto il figlio del cantante Nick Cave, Jethro Lazenby

Il figlio di Nick Cave morto nelle scorse ore, che si chiamava Jethro Lazenby, lavorava come modello ed era stato protagonista di diverse importanti sfilate con ‘Balenciaga’ e Versace’. Quindi, si stava affermando in questo settore, ma purtroppo ha dovuto fare i conti anche con grossi problemi di salute e anche giudiziari. Ad esempio quattro anni fa, come ha ricordato il sito ‘Repubblica’, aveva subito una condanna per aggressione contro la sua fidanzata. E poi il suo avvocato aveva comunicato che aveva una malattia.

Il legale di Jethro Lazenby aveva fatto sapere che era stato colpito da schizofrenia. Proprio nel weekend appena trascorso, era stato finalmente rilasciato, ma due giorni dopo è purtroppo morto. Il 31enne era stato concepito da Nick Cave con Beau Lazenby e la loro era una storia d’amore segreta. Infatti, Jethro era venuto alla luce soltanto dieci giorni dopo la nascita del figlio Luke, avuto con la moglie Viviane Carneiro. Tra padre e figlio non c’erano stati grandi rapporti, anche se il musicista poi aveva riferito che c’erano stati avvicinamenti.

Nick Cave è un cantautore, compositore, scrittore, sceneggiatore e attore originario dell’Australia. Il suo stile da artista è considerato lirico e inconfondibile. I suoi brani musicali hanno concentrato la loro attenzione su temi molto importanti come il ruolo del divino nella vita umana, la ricerca della redenzione, l’amore perso e l’angoscia esistenziale. E la sua esistenza è stata purtroppo devastata dalla perdita di due figli.

