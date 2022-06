Stefano Tacconi, nuova operazione nella giornata di lunedì 6 giugno. La notizia sulle sue condizioni è stata diramata in via ufficiale dal figlio Andrea, che da quando il papà sta male tiene costantemente aggiornati i fan sulla situazione legata all’ex portiere della Juventus. L’ex calciatore della Nazionale italiana di calcio è stato colpito improvvisamente da un’ischemia cerebrale lo scorso 23 aprile. Da quel giorno è ricoverato all’interno dell’ospedale di Alessandria, dove i medici stanno facendo di tutto per rimetterlo in sesto.

Stefano Tacconi avrà una nuova operazione nelle prossime ore. Alcuni giorni fa era stata invece la moglie Laura Speranza a comunicare come stessero le sue condizioni a Mattino Cinque: “Non riesco a parlare di lui, faccio fatica, ma vedere giorno dopo giorno i miglioramenti che fa è incredibile. Ha una grande forza, lotta come un leone. Non è stato mai di tante parole, ha sempre comunicato con gli occhi” ha raccontato la moglie, sottolineando poi: “Anche ora lo capiamo al volo”. E ora un’altra novità.





Stefano Tacconi, nuova operazione: l’annuncio del figlio

Sempre nel nosocomio di Alessandria, Stefano Tacconi sarà sottoposto ad una nuova operazione chirurgica. A deciderlo sono stati ovviamente i medici che lo hanno in cura e a comunicare la notizia è stato il figlio Andrea con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L’ex giocatore di calcio era stato colto dal malore, mentre si trovava nella città di Asti per un evento di beneficenza e insieme a lui c’era proprio il giovane. Era prima stato trasportato nell’ospedale di Asti e poi in quello alessandrino.

Questo l’annuncio di Andrea su papà Stefano Tacconi: “Domani (oggi n.d.r.) papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa”. Ed è ovviamente la speranza di tutti coloro che gli vogliono bene. Dovrà dunque necessariamente effettuare questa nuova operazione per cercare di migliorare il suo stato di salute. Presumibilmente, a intervento finito, sarà lo stesso figlio a rendere pubblica la situazione e a svelare come stia l’adorato genitore.

Stefano Tacconi, classe 1957, si è unito in matrimonio per la seconda volta con l’attuale coniuge Laura Speranza. Con lei ha concepito quattro figli. Dopo la sua attività sportiva, è riuscito a conseguire un diploma come cuoco ed è quindi diventato imprenditore nel mondo della ristorazione. Ora sta conducendo la sua battaglia più difficile, ma la sua forza d’animo è davvero tanta.

