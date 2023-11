Veronica Peparini e Andrea Muller, fuori la verità sulla gravidanza. La notizia più bella per la coppia arriva dopo 5 anni di fidanzamento e condivisione: i due sono pronti a diventare genitori di due gemelline. Non appena dato l’annuncio dela gravidanza, tanti sono stati i messaggi di gioia ricevuti anche da parte dei fan, poi però le parole di Andreas avrebbero messo in allarme sulla situazione: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza”.

Gravidanza a rischio per Veronica Peparini. La coreografa ha 52 anni, il ballerino ed ex allievo della scuola più famosa della tv 27. Una differenza d’età importante ma solo sulla carta, visto che il loro amore dura ormai da 5 anni. Nelle ultime settimane, poi, la voce sulla dolce attesa poi confermata nel salotto di Silvia Toffanin: Veronica e Andreas aspettano due gemelle. “Abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino perché ho la mia età, ma dopo è venuto tutto subito per fortuna. Saremo genitori di due gemellini”, sono state le parole di Veronica Peparini.

Gravidanza a rischio per Veronica Peparini. La situazione spiegata nel dettaglio da Andrea Muller

A distanza di qualche giorno dall’intervista nel salotto di Verissimo, la coppia ha però reso nota una situazione molto delicata che riguarda proprio la gravidanza. “Abbiamo sempre ribadito che le gravidanze gemellari sono gravidanze che devono seguire specialisti“, sono state le parole in merito alla situazione di Andreas Muller. Ma sulla questione, il ballerino ha provato a fornire alcuni dettagli utili per comprendere cosa sta realmente accadendo. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”, dice Andreas.

“È scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente”. E ancora: “Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto in cui al 50 per cento la situazione potrebbe tornare regolare da sola, motivo per cui ora stiamo monitorando tutto. Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”.

Il post di Andreas Muller in cui spiega tutto

“Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e fare chiarezza che quello che sta accadendo non dipende dall’età. Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora contiamo solamente di arrivare alla fine con entrambe le piccole”. Come spiega l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e come viene riportato anche sul sito Today.it la sindrome feto fetale “si verifica nel 10-15% di questo tipo di gravidanze e non sono note le cause che la determinano. Se lasciate al loro decorso naturale, le forme gravi di trasfusione feto-fetale portano alla perdita di uno o entrambi i gemelli nella stragrande maggioranza dei casi”.