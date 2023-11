Momenti di preoccupazione per i fan di Andreas Muller e Veronica Peparini, dopo l’ultima notizia sulla gravidanza di lei data ufficialmente dal ballerino. I due hanno voluto festeggiare la grande notizia con Silvia Toffanin a Verissimo e poi hanno pubblicato diverse foto della coreografa incinta. Hanno anche già annunciato i nomi che daranno alle due gemelle che aspettano, le quali si chiameranno dunque Alice e Vittoria.

Ma ora a sorpresa è stata fornita una comunicazione negativa su Andreas Muller e Veronica Peparini e riguarda appunto la gravidanza. C’è qualcosa di brutto che avrebbero saputo nelle ultime ore e il giovane ne ha parlato mediante un’Instagram story apparsa sul suo profilo Instagram. Una situazione da analizzare di giorno in giorno, anche perché sicuramente la coppia darà ulteriori precisazioni anche nel prossimo futuro.

Andreas Muller e Veronica Peparini, brutta notizia sulla gravidanza

Nelle ore precedenti a questa notizia tutt’altro che rassicurante, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano fatto sapere che ci sarebbe stata una visita per capire come procedesse la gravidanza: “Iniziamo la settimana! Andiamo a vedere come stanno le gemelle. Stiamo andando a controllare come stanno dal nostro team di dottoresse di fiducia al Bambino Gesù di Roma, intanto vi lascio qui questi momenti di fine quarto mese, tra sbalzi ormonali e amore”.

Queste le parole di Andreas che stanno allarmando i loro follower: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza”.

Infine, Andreas si è augurato che la situazione possa migliorare: “Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori“. Non è entrato nei particolari della visita, ma c’è qualcosa che non avrebbe convinto i medici. Quindi, nei prossimi giorni ci saranno senz’altro degli sviluppi.