C’è molta preoccupazione tra i fan di Andreas Muller e Veronica Peparini in questi giorni. Il ballerino e la coreografa, insieme da 5 anni, hanno annunciato di aspettare due gemelline a Verissimo solo un paio di settimane fa. La gioia, gli auguri di vip e gente comune, il gender reveal party con amici e parenti per evitare che sapessero il colore del fiocco dalla tv poi la visita di controllo che, anche se non si conoscono i dettagli, non è andata come avrebbe dovuto.

Lo ha scritto l’ex allievo di Amici in una Storia Instagram: “Non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene com’è sempre accaduto in questi 4 mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare“. Con questo messaggio il 27enne ha fatto sapere ai follower che ci sono alcuni problemi con la gravidanza. Poco prima della visita in questione la compagna, alla fine del quarto mese, aveva pubblicato un post con alcune immagini di queste ultime settimane.

Leggi anche: “Come ho fatto a rimanere incinta a 52 anni”. Veronica Peparini spiega tutto a Verissimo





Andreas Muller e Veronica Peparini, cosa emerge dopo la notizia delle “visita andata male”

Ma come detto dopo qualche ora sul profilo di Andreas Muller è arrivato l’aggiornamento che nessuno voleva avere. “Senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”, era stata la conclusione. Poi più nulla, silenzio totale dopo quella Storia. Ed è comprensibile. Ma sotto il post di Veronica Peparini che mostrava i “momenti di fine quarto mese, tra sbalzi ormonali e amore”, in attesa di altre notizie, i fan hanno continuato a scrivere.

A dare alla coppia tutto il loro affetto e sostegno, a chiedere notizie con discrezione e anche apprensione ma anche a fare domande indelicate e lasciare commenti inopportuni. Molti sono sull’età della coreografa. Avendo 52 anni, ha detto a chiare lettere di aver avuto bisogno di un aiuto medico per rimanere incinta e per questo motivo più di qualcuno insinua che il problema potrebbe essere proprio quello.

Ma sono diverse le mamme che li smentiscono: “La gravidanza monocoriale è super delicata, non c’entra l’età – scrive una – Io sono mamma di due meravigliose gemelle monocoriali. La mia gravidanza non è stata facile perché quasi al quarto mese ho avuto il TTS, rischiavo di perderle entrambe. Ovviamente sono stati momenti difficili. Grazie all’Ospedale Buzzi di Milano e tutto il team, ho fatto l’intervento su placenta e le ho salvate entrambe. Auguro ai ragazzi di avere tanta forza e di poter prendere le loro principesse in braccio”. E un’altra: “È complicata la gravidanza gemellare. Io ho partorito a 28 anni due gemelli, a 24 settimane, e sono qui. Hanno 7 anni”.