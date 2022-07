“Ha rinunciato”. Buca clamorosa di Totti: lo aspettavano tutti, ma ha detto no

Vacanze separate, e non potrebbe essere altrimenti, per Francesco Totti e Ilary Blasi. Loro che per anni hanno trascorso le vacanze insieme ai figli, ora si trovano in luoghi diversi e soprattutto distanti. Ilary Blasi sta documentando sui social la sua vacanza che è anche un modo per isolarsi dal clamore mediatico dovuto alla notizia della separazione e cerca conforto nella sorella Silvia e nei figli che l’hanno accompagnata in questo viaggio in Africa.

Così, mentre tutta Italia commenta e fa ipotesi sull’addio dopo 20 anni d’amore e circolano i nomi delle sue presunte frequentazioni, Ilary Blasi si gode il safari di cui non esita a mostrare le immagini più belle: dagli animali alla natura passando per il resort extra lusso dove alloggia. Resort extra lusso: per la sua vacanza in Tanzania, Ilary Blasi ha scelto la tenda safari che considerata la “più lussuosa del mondo”, come riporta il sito Fanpage che snocciola anche i prezzi.





Totti in vacanza non va a Formentera: “Evita il clamore mediatico”

Nel dettaglio la regina dell’Isola dei famosi si trova al Serengeti Bushtops. È immerso nella savana e si raggiunge solo tramite aereo privato perché isolato. ontatto con la natura ma senza rinunciare al massimo comfort degli hotel più esclusivi: gli ospiti del Serengeti Bushtops come Ilary Blasi possono godere di una serie di esperienze safari uniche a bordo di jeep completamente aperte ma anche di tende che sono grandi suite con panorama mozzafiato.

Francesco Totti, invece, resta a Roma. L’ex capitano giallorosso si divide tra il lavoro e l’hobby per il padel. In questi giorni ha giocato insieme all’amico ed ex compagno di squadra Vincent Candela che ha postato dei video in cui Totti si diverte sul campo da padel e si ferma per firmare degli autografi con i suoi tifosi. Nelle prossime ore avrebbe dovuto raggiungere Formentera, ma stando a quello che fa sapere il settimanale Chi, non sarà così.

Niente Formentera per Francesco Totti che, come fa sapere il settimanale Chi tra le Chicche di gossip del numero in edicola dal 20 luglio, ha preferito non raggiungere gli amici Christian Vieni, Brocchi e Alessandro Matri a causa della troppa pressione mediatica che si è abbattuta su di lui dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio. “A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel dove hanno partecipato i suoi ex colleghi Vieri, Brocchi e Matri, ma per il troppo clamore mediatico e per evitare i paparazzi alle calcagna, lui ha preferito dare buca”, scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini.

