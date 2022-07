“Prima di Totti c’era lui”. Noemi Bocchi, l’ex fidanzato è un ex tronista di UeD

Chi è l’ex di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti. Continua a incuriosire la vita privata della nuova compagna dell’ex capitano della Roma ed ex marito di Ilary Blasi. Dopo 20 anni di amore e tre splendidi figli, i due hanno comunicato all’Ansa la decisione di separarsi confermando di fatto i gossip che circolavano da diversi mesi.

Da tempo infatti si parlava di una crisi, della comparsa di Noemi Bocchi al fianco di Francesco Totti, ma le voci erano sempre state smentite dai due. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, aveva fatto sapere all’ANSA la conduttrice.





“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, le parole dell’ex capitano della Roma. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Noemi Bocchi ha dovuto togliere il suo cognome dal citofono della casa di via della Mendola, dove Francesco Totti è stato avvistato dalle 20 alle 2.30 di notte, poche ore prime che diramasse il comunicato ufficiale sulla separazione. Sembra che ultimamente Noemi ricevesse diverse “visite” poco gradite.

Chi è l’ex di Noemi Bocchi? Dopo l’addio della coppia c’è infatti molta attenzione verso la giovane che avrebbe fatto perdere la testa al Pupone e in queste ore un suo ex fidanzato ha parlato della loro storia d’amore. Non famoso come Totti, ma anche lui è un volto noto: si tratta di Gianfranco Apicerni, oggi postino a C’è posta per te e gestore di due case vacanza nel centro di Roma, con un passato nel reality show Campioni.

Chi è l’ex di Noemi Bocchi – “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, ha detto Gianfranco Apicerni al settimanale DiPiù, che ha conosciuto Noemi dopo aver partecipato al reality show sul calcio Campioni, che gli ha regalato grande popolarità.

