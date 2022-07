Francesco Totti e Noemi Bocchi, spunta la foto di un bacio. Una notizia che potrebbe creare sconquasso nel rapporto tra l’ex 10 della Roma e Ilary, già particolarmente teso. A quanto riporta il Messaggero Totti in queste ore si trova a Roma e utilizza la sua villa di 25 camere come fortino per evitare incontri indesiderati. Si telefona spesso con l’avvocato Antonio Conte che sta seguendo il procedimento e con il commercialista Adolfo Leonardi. Così mentre Ilary documenta costantemente il suo viaggio in Africa attraverso Instagram: dai video del resort, a quelli del safari con tanto di leoni, giraffe e zebre.



Un modo per esorcizzare la pressione e dire al mondo che la vita continua nonostante tutto. Giorni duri attendono l’ex coppia più famosa in Italia, che da 20 anni si amava e che ha anche concepito tre meravigliosi figli. L’accordo economico non è così semplice da raggiungere e i rispettivi avvocati stanno lavorando alacremente affinché si possa risolvere la diatriba.





Francesco Totti e Noemi Bocchi. la verità dietro al bacio



Ma ciò che ha scritto il Corriere della Sera non sta facendo dormire sonni tranquilli a nessuno, infatti la risoluzione del ‘conflitto’ patrimoniale potrebbe durare più a lungo del previsto. E quindi di questa separazione presumibilmente se ne parlerà ancora per diverso tempo. Secondo quanto trapelato finora, si sa per certo solamente che Ilary Blasi otterrà la villa situata all’Eur del valore di 10 milioni. (Leggi anche “Hai fatto qualcosa?”. Noemi, il bikini lascia a bocca aperta: così non si era mai vista)



Ma ci sono tante altre questioni aperte, riguardanti quote, azioni e anche altre proprietà. E non solo questo il problema. Perché ora c’è un altro tipo di speculazione in rete. Su Instagram, nel corso della notte scorsa, sul profilo di Noemi Bocchi è apparsa una fotografia che ritrae un romantico bacio tra l’ex numero dieci della Roma e una donna bionda. Una foto che ha scatenato immediatamente reazioni.



Peccato che si tratti di un fake. Fake il profilo di Noemi (che continua ad avere un profilo privato) e fake l’immagine che ritrae un’altra donna. Nello scatto non c’è infatti Noemi bensì Ilary. Si tratta di uno scatto che il capitano della Roma dedicò alla moglie nel giorno del suo compleanno. Scorrendo infatti indietro il profilo di Totti si scopre che la foto è del 28 aprile del 2018.

