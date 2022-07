Ilary Blasi e Francesco Totti, caos dopo la separazione. Quello che sta succedendo in queste ore sta creando molto scompiglio nei fan di entrambi. La situazione sarebbe tutt’altro che positiva e lascerebbe pensare a una soluzione tutt’altro che vicina. Momenti davvero complicati per l’ex coppia più famosa in Italia, che da 20 anni si amava e che ha anche concepito tre meravigliosi figli. Ma la vicenda legata alla rottura non sta procedendo proprio nel migliore dei modi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, caos dopo la separazione. Ma intanto c’è stato un attacco alla sorella di lei: “A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”, ha scritto un uomo sotto una foto postata da Melory Blasi su Instagram qualche ora fa, un uomo al quale la donna ha risposto evidenziando quanto siano differenti le loro posizioni. “Lo conosco da 20 anni”, ha sottolineato la donna riferendosi a Totti, “Vergognati tu”.





Ilary Blasi e Francesco Totti, caos dopo la separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti, caos dopo la separazione. L’accordo economico non è così semplice da raggiungere e i rispettivi avvocati stanno lavorando alacremente affinché si possa risolvere la diatriba. Ma ciò che ha scritto il Corriere della Sera non sta facendo dormire sonni tranquilli a nessuno, infatti la risoluzione del ‘conflitto’ patrimoniale potrebbe durare più a lungo del previsto. E quindi di questa separazione presumibilmente se ne parlerà ancora per diverso tempo.

Secondo quanto trapelato finora, si sa per certo solamente che Ilary Blasi otterrà la villa situata all’Eur del valore di 10 milioni. Ma ci sono tante altre questioni aperte, riguardanti quote, azioni e anche altre proprietà. Non sarebbe stato raggiunto un accordo nemmeno per quanto concerne la cifra per l’assegno per gli alimenti. Il Corriere della Sera ha scritto: “Al momento è tutto fermo perché una delle due parti in causa è appunto assente”. Infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è in vacanza all’estero.

Ilary Blasi è in Tanzania e la vacanza è decisamente lussuosa. Il prezzo? Per una notte in una delle 12 lussuose tende il prezzo parte da 1620 dollari a persona per gli adulti e 972 dollari per i bambini. Il costo comprende i safari, i pasti e vari servizi di lusso della struttura, ha specificato Fanpage sul suo sito. Vedremo al suo ritorno cosa succederà con Totti.

Ilary Blasi, dopo l’addio a Totti nel resort di lusso in Tanzania: il prezzo