Si parla di terzo figlio per Belen Rodriguez e a raccontarlo a tutti è proprio la diretta interessata. Dopo il ritorno di fiamma, potentissimo, con Stefano De Martino, le cose tra i due sembrano andare alla grande. Chiaramente, questo è quello che i due scrivono, dichiarano e dimostrano sui social. Nessuno poi può sapere cosa succede nel privato. Tuttavia, per la prima volta, i due hanno deciso di non nascondersi e e farsi vedere a Ponza, insieme.

Dall’inverno scorso, periodo in cui sono tornati insieme per la seconda volta, questa è la prima volta che i due si fanno vedere senza problemi, o quantomeno senza far finta di essersi incontrati in un posto per caso. Ed è proprio durante questa vacanza che emerge che Belen sarebbe pronta ad avere un terzo figlio da Stefano. “Lei ha detto di volere il terzo figlio. Belen ha un futuro da costruire. La showgirl, lo scorso aprile, ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un terzo figlio”.

Si parla di terzo figlio per Belen Rodriguez (il secondo di Stefano)

“In quel periodo la sua storia con De Martino era già ricominciata. Quindi non è stato un caso. – ha scritto Palmieri su Chi – Stefano ha un atteggiamento molto protettivo nei confronti di Belen, la Rodriguez si trasforma quando vede De Martino, è come un elisir di bellezza e di eterna giovinezza. E non ama le donne che si allargano troppo con lui, non perché tema che lui la possa tradire, ma perché la considera una mancanza di rispetto nei suoi confronti”.

“Come va il rapporto con Belen? Ormai da anni non parlo di questo, perché sulla mia pelle ho capito che è meglio non dire cose in più. Tanto scrivono già tantissimo sui media. Posso dire quello che sarà sarà e va benissimo. – ha rivelato De Martino a Verissimo – Se voglio altri figli adesso? Certo che mi piacerebbe, però adesso so bene che è impegnativo”.

“Diciamo che ora ci penserei di più rispetto al passato. Avere un figlio è una cosa meravigliosa, ma anche molto grande. A dire il vero mi immagino padre di più bambini, però sono cose che vanno pensate benissimo. DI sicuro sono contento che adesso noi padri siamo liberi e non incasellati nel ruolo di quelli che dettano le regole”.

