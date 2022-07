“Questione di giorni”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, piede sull’acceleratore: c’è già la location

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, qualcosa bolle in pentola. Nelle settimane scorse la coppia aveva passato alcuni giorni di vacanza insieme. Le immagini pubblicate sui social mettono in chiaro una serenità e complicità ritrovate che molti fan sperano non vengano più messe in discussione. Con queste foto, spiegava Dagospia, Belen ha messo un freno alle avances di una donna del mondo dello spettacolo. “Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”, scriveva il giornale diretto da Roberto D’Agostino.



Non si sa, però, chi sia questa ragazza della televisione che Belen vorrebbe tenere lontana da suo marito. Ma qualcosa potrebbe succedere molto presto. Intanto pare che la showgirl non abbia digerito l’approdo di Antonino Spinalbese al GF Vip ormai certo come scrive ThePipolGossip. “Il nuovo indizio di Alfonso Signorini, questa volta, non lascia dubbi. “Come noi di Pipol vi avevamo anticipato Antonino Spinalbese – ex di Belen Rodriguez, entrerà nella casa più spiata d’Italia. Secondo le nostri fonti, però, l’Argentina non parrebbe d’accordo con la scelta di lui di mettersi sotto i riflettori in una situazione familiare delicata”.







“E non vorrebbe mai che la figlia finisca al centro del caos – reality. Come è giusto che sia. Intanto Spinalbese non vede l’ora di correre verso questa nuova avventura e il suo entusiasmo lo esterna da mesi a ‘tutta’ Milano. Un’unica domanda: ma entrata da single o da fidanzato con la bella Giulia Tordini? Noi sospettiamo la prima.”A raccontare il malcontento della bella argentina era stato Alessandro Rosica che in un post su Instagram aveva svelato questo pesante retroscena. (Leggi anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le voci sulla crisi di coppia. Parla lui).



“Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto, secondo Rosica, Belen Rodriguez.Sarebbe in atto quindi una vera e propria guerra con il suo ex compagno e padre della sua secondogenita Luna Marì e sembra proprio che questo sia solo l’inizio. Vero o no, per ora Belen Rodriguez sembra concentrata solo sul suo Stefano.



Entrambi starebbero pensando ad una grande festa, dal valore profondamente spirituale, che sia importante per la loro relazione ma anche per il figlio Santiago, che oggi ha nove anni, e per parenti e amici. L’evento sarebbe imminente e avrebbe come teatro Napoli. L’ex ballerino, oggi conduttore di punta di Rai Due, e la collega di Mediaset starebbero valutando l’ipotesi di rinnovare le promesse nuziali.

