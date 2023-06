Che fine hanno fatto Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo? Ormai sono mesi che i due sono finiti fuori dai radar del gossip e l’ultima notizia sul loro conto parlava della fine della loro relazione. Ora, però, si scopre qualcosa di nuovo. Ma andiamo con ordine. Alfonso Signorini sta preparando il Grande Fratello Vip 8 e, forse proprio per cercare volti nuovi, ha partecipato alla festa di una delle sue ‘creature’. Al party c’erano tanti protagonisti del reality di Canale 5 come Alex Belli e Delia Duran, Alberto De Pisis, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli e Cecilia Capriotti.

C’erano anche le sorelle Selassié. E infatti stiamo parlando proprio del compleanno di Lucrezia, meglio nota come Lulù, che lo scorso 9 giugno ha compiuto 25 anni. La principessa etiope si è lanciata nel mondo della musica dopo la sua partecipazione al GF Vip. Ma in tanti si chiedono come sia andata la sua storia con Manuel Bortuzzo. Ebbene, ora possiamo darvi una notizia importante…

Le ultimissime su Lulù e Manuel Bortuzzo

Al party non c’erano solo volti noti del GF Vip, ma anche Claudio Sona e Giulia Latini di Uomini e Donne e Estefania Berna reduce dall’esperienza nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Chissà se qualcuno di loro entrerà nella Casa o magari sarà selezionato per il GF Vip Party… Staremo a vedere. Intanto arriva la voce clamorosa sul conto di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo.

Le ultime notizie su di loro parlavano della fine della loro storia: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io – aveva detto Manuel – Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality”. Ma ora si scopre qualcosa di diverso.

“Non possiamo più fare finta di niente. Io e @therealscuccigram abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop – fa sapere Alessandro Rosica – Possiamo finalmente rivelarlo con certezza ‘avendo le prove’ Lulù Selassie e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare…”. Ma perché tutto questo mistero? E chi sarà quest’uomo? Forse il papà di Manuel che non aveva nascosto le sue perplessità sulla relazione? Mah…

