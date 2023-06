Siamo a ridosso dell’estate, quindi le principali trasmissioni della Rai e di Mediaset sono in pausa. Eppure il lavoro non sembra mai fermarsi del tutto. L’ultima notizia in ordine di tempo riguarda il GF Vip 8, infatti Alfonso Signorini avrebbe già individuato un concorrente della prossima edizione, che dovrebbe cominciare a settembre. Stavolta non siamo in presenza solo di indiscrezioni astratte, ma c’è una foto eloquente che sta facendo il giro della rete.

Una segnalazione fondamentale che confermerebbe la trattativa o che addirittura potrebbe significare che abbiano già sottoscritto il contratto. Al GF Vip 8 Alfonso Signorini potrebbe avere come concorrente un ex fidanzato di una famosa, che ha già preso parte al reality show di Canale 5. E sono due gli influencer che hanno riportato la medesima notizia, quindi prende sempre più corpo questa possibilità.

GF Vip 8, Alfonso Signorini avrebbe già scelto un concorrente

Non tutti sembrano essere entusiasti di questa mossa del conduttore per quanto riguarda il GF Vip 8. Alfonso Signorini è stato avvistato in compagnia di quello che pare debba essere il concorrente che varcherà la porta rossa tra qualche mese, insieme ovviamente a tanti altri compagni di avventura. Regna ancora il mistero su quanto durerà il programma, infatti si era vociferato di una riduzione a causa delle polemiche scoppiate sulla scorsa edizione.

Rosica, conosciuto come Investigatore Social, ha scritto: “Gianluca, l’ex fidanzato di Antonella, sta facendo di tutto per fare il GF. Se entrasse credo sia davvero una sconfitta per Alfonso, etc… Non credo gli facciano questa grazia ma conoscendo la TV… vedremo”. Mentre Deianira Marzano ha postato una foto dell’incontro tra il presentatore e Benincasa, l’ex della Fiordelisi, e la segnalazione diceva: “Signorini con Gianluca, l’ex di Antonella Fiordelisi. Questa foto è di venerdì in un lido discoteca di Salerno“.

L’influencer ha commentato così la notizia: “Provini a Salerno??? Beccato Gianluca, prossimo concorrente GF Vip?”. Tra l’altro, quest’anno dovrebbe esserci una sorta di mix, visto che è partito anche il casting rivolto a personaggi non famosi.