Adesso non ci sono più dubbi e non parliamo più di indiscrezioni di stampa. I vertici del Grande Fratello hanno preso una decisione importante e Alfonso Signorini si appresta a vivere un’esperienza differente. Sarà ancora lui il conduttore del reality show, infatti le sue gesta sono state gradite da Pier Silvio Berlusconi, nonostante i concorrenti del GF Vip 7 non abbiano avuto atteggiamenti sempre conformi ad un programma televisivo.

Ci sono state mille polemiche sulla passata edizione della trasmissione, ma ora il Grande Fratello guarda avanti e ha già assunto una decisione ufficiale. L’annuncio è arrivato tramite i profili social e il pubblico è subito impazzito di gioia. C’era grande attesa per questa scelta e, dopo averci pensato su a lungo, si è concretizzata nelle ultime ore. Una vera e propria bomba, che permette di stravolgere tutto.

Grande Fratello, decisione ufficiale per la prossima edizione

Una vera e propria sorpresa per i telespettatori, che non vedono già l’ora che arrivi settembre per gustarsi le avventure dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. E la decisione presa ufficialmente nelle scorse ore apre definitivamente le strade ad esperienze diverse nel piccolo schermo, come già accaduto in passato. Si tratterà di un’edizione diversa rispetto a quella trascorsa e andiamo a vedere cosa è stato precisamente annunciato.

L’anno prossimo vedremo praticamente la versione Nip del GF, come è stato facilmente intuibile dal messaggio diffuso dal programma su Instagram e Facebook. Quindi, ci sarà gente comune e non sappiamo se comunque saranno affiancati o meno anche alcuni personaggi famosi. Questo quanto riportato: “Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Grande Fratello sta cercando anche te. Continua a seguirci”. E quindi stanno iniziando i casting per scegliere i protagonisti.

Alcuni utenti hanno commentato così la notizia: “Finalmente torna il Grande Fratello di cui mi sono appassionata”, “Speriamo che prendano persone normali”, “Siamo pronti”. Ironico il messaggio di Alessandro Rosica, ovvero l’investigatore social: “Era ora GF Nip, vabbè prima anche era Nip solo che vi toccava pagarli”.