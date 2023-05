Nikita Pelizon, la scoperta. È proprio lei la vincitrice indiscussa del GF Vip 7, un’edizione del reality show densa di colpi di scena e di grandi ritorni di fiamma. Questa la novità che tira in ballo la vita sentimentale della modella triestina che già nel corso della trasmissione ha avuto modo di condividere l’esperienza in casa con il suo ex fidanzato, Matteo Diamante. Ma già al tempo della loro permanenza in casa, i fan non potevano che sognare a occhi aperti, sperando in un concreto riavvicinamento sentimentale tra i due. Ma qual è la situazione attuale? Sembra che i due ex gieffini abbiano deciso di rompere il silenzio.

Nikita Pelizon insieme a Matteo Diamante? Questa la domanda che sta correndo velocemente in rete in cerca di una risposta esaustiva. A chiederselo sono i fan, grandi sostenitori numero uno della coppia, ma anche della vincitrice del GF Vip 7. Nikita Pelizon si è fatta conoscere e apprezzare proprio per un lato molto dolce e sensibile del suo carattere. E sono in molti che la vorrebbero vedere felicemente unita all’uomo giusto in grado di valorizzarla e apprezzarla.

Nikita Pelizon insieme a Matteo Diamante? Sono loro a rompere il silenzio: il video

Quale fidanzato migliore di Matteo Diamante? Diciamolo: una considerevole porzione di fan non ha fatto altro che sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Ma sarà realmente accaduto o è solo frutto di un’immaginazione? Il video pubblicato su Instagram in questo caso potrebbe aiutare a colmare ogni dubbio a riguardo. Ecco dunque Nikita e Matteo insieme, poi il lungo post che inizia con queste parole: “Sono state settimane folli…Stiamo creando un bellissimo rapporto precedentemente sfaldato, un’amicizia creata da zero, una fiducia che pian piano va riconquistata da entrambi ma con un evidente intesa”.

E ancora: “La pressione ci stava portando a rovinare tutto, una si allontana e l’altro sparisce perché l’altra si allontana. Spesso quando si è arrabbiati o dubitanti si dicono cose che non si pensano. Il mondo va troppo veloce e noi vogliamo fare le cose con più maturità, questa volta, rimanendo sempre due folli ma semplici. Questa settimana di silenzio da parte nostra e vostra è stata perfetta, perciò, siamo qua per dirvi che non abbiamo litigato, “costruiamo” o per lo meno ci proviamo, potrebbe essere che tra un mese uno dei due scappi o che tra un anno…CHI LO SA!”.

Poi il lungo messaggio di Nikita si conclude così: “Vi chiediamo per favore di continuare, finché non ci sarà chiara la situazione, a fare come avete fatto questa settimana che, senza quell’onda di pressing, è stato perfetta. Vi vogliamo bene”. Un messaggio che lascia aperta ogni possibilità, ma che al contempo fa sapere che i due stannpo vivendo un periodo di ricostruzione e di riscoperta. Che sia solo amicizia o qualcosa in più, non resta che scoprirlo.