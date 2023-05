Nikita Pelizon in lacrime sui social. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 si è lasciata andare sul suo profilo Instagram e ha mostrato gli occhi pieni di lacrime per quello che le era successo da lì a breve. Come sappiamo Nikita è in Honduras per fare una grande sorpresa all’amica Helena Prestes. Le due insieme, come spesso ricordiamo, hanno un passato insieme in un altro reality italiano: Pechino Express. La donna dovrebbe fare il suo ingresso in diretta al programma di Ilary Blasi domani. E da quello che sembra, almeno dai suoi racconti, Nikita è stata duramente attaccata sul piano personale.

L’ex gieffina a questo punto ha deciso di raccontare tutto e di mettere in mezzo anche Micol Incorvaia. Facciamo un po’ di chiarezza, che c’entra adesso la compagna di Edoardo Tavassi? È partito tutto da una diretta Instagram, qui, la vincitrice del GF Vip 7, ha ironizzato sulla qualità della linea di abbigliamento realizzata da Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Giaele De Donà.





Nikita Pelizon in lacrime sui social

Insomma una frecciatina che tuttavia non è passata inosservata: una cattiveria rimanda indietro alla mittente che però non l’ha presa bene. Chiaramente a quel punto Nikita ha fatto sapere ai suoi follower che stava solo scherzando e che non c’era nulla di cattivo in quella frase.

A questo punto Nikita ha deciso di muovere un po’ di compassione tra i suoi fan e ha scattato la foto con gli occhi pieni di lacrime: “Angels scusate ma oggi ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lontana dai social perché a volte gli shitstorm sono pesanti”. Neanche il tempo di dirlo che qualche istante dopo Nikita pubblica un video con le parole di “Irraggiungibile”, un brano di Gio Evan. “Rendi il dolore produttivo: la musica, la cura come i vostri tweet. Grazie”.

Chiaramente in tanti hanno ironizzato sulla poca linea tenuta da Nikita Pelizon, che prima dice di volersi allontanare e poco dopo pubblica un video. “L’odio che vi portate dietro genera dolore e ieri si è raggiunto il limite. Pensate di essere migliori ma i vostri giudizi dicono il contrario. Nikita siamo con te”, scrive un suo fan. Chissà cosa accadrà domani all’Isola dei Famosi.

