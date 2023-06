Alfonso Signorini è al lavoro per la prossima edizione del GF Vip ma l’aria non è buona: incassa due no pesanti. Quella che inizierà a settembre sarà un’edizione diversa dopo quella piena di colpi di scena conclusa in primavera. La vittoria di Nikita Pelizon ha rappresentato una ‘sorpresa’ rispetto ai pronostici della vigilia. L’influencer triestina, un po’ come era successo alla precedente vincitrice Jessica Selassié, ha saputo giocarsi bene le sue carte. Quasi restando all’ombra, per così dire, dei vari Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e altri che sembravano avere maggiori chance.

>“Stanno insieme ma non vogliono dirlo”. Mattia Zenzola, c’è pure il bacio con l’ex Amici

Ora però il pensiero va alla prossima edizione. E per rinnovare il format Alfonso Signorini ha in mente una piccola grande rivoluzione. Tanto per cominciare già si vocifera da qualche giorno che nella nuova Casa, la location dovrebbe essere sempre la stessa, entreranno sia Vip che Nip. Su questo argomento sempre Amedeo Venza, esperto di gossip, scrive.





Alfonso Signorini prepara la nuova edizione del GF Vip

“Ma questo GF sarà Vip o Nip? È quello che tutti si chiedono, dal momento che la porta rossa sarà varcata nuovamente da persone famose ma che non abbiano mai fatto un reality o nello specifico il GF Vip o Nip”. La scelta, oltre che finalizzata a ringiovanire il format, potrebbe consentire a Mediaset di risparmiare sui cachet dei vipponi che notoriamente non si accontentano di pochi spiccioli.

Giustamente, verrebbe da aggiungere, visti i rischi evidenti di danni alla propria reputazione e carriera di fronte a tante telecamere. Inoltre si dice ancora che durerà molto meno rispetto alle ultime edizione. Ma non tutto sembra andare per il verso giusto, anzi, la nuova edizione no sembra riscuotere il successo delle scorse quando i vipponi facevano letteralmente a gare per entrare.

A dare il là a queste supposizioni è ancora Amedeo Venza che nelle storie del suo profilo Instagram rivela come due donne famose sarebbero state chiamate per partecipare. Ma entrambe avrebbero rifiutato. Lui ha infatti scritto: “Arrivano i primi no! Contattate una nota showgirl e una comica famosissima. Entrambe hanno rifiutato l’invito.! Di chi si tratta? Ve lo dirò più in là”.